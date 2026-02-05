onedio
Batarsa Senindir: Yumurtanın Bozuk Olup Olmadığını Anlamanın En Kolay Yolu!

Dilara Bağcı Peker
05.02.2026 - 13:35

Gıda güvenliği son zamanlarda yaşanan olayların ardından gündemimizden düşmüyor. Bilinçli tüketiciler hem dışarıda hem de evlerinde tükettikleri gıdaların güvenliğinden emin olmak istiyor. Süt, peynir, tavuk, yumurta gibi gıdaları tüketirken dikkatli olunması gerekiyor. 

Peki taze taze tüketmek istediğiniz yumurtanın gerçekten taze olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Yumurta, hiç şüphesiz oldukça değerli bir besin.

Yumurta, hiç şüphesiz oldukça değerli bir besin.

Protein ihtiyacımızı karşılayan, beyin ve kalp sağlığına iyi gelen, göz hastalıkları riskini düşüren yumurta, her yaştan insanın düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıda. Fakat her noktada olduğu gibi yumurta tüketirken de dikkatli olmak gerekiyor.

Bayatlamış yumurta tüketmek gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Ayrıca yumurta zehirlenmesi, mide bulantısı, kusma, ishal gibi yaygın belirtilerle ortaya çıkabiliyor. 

Neyse ki uzun süre buzdolabında bekleyen yumurtaların bozulup bozulmadığını anlamak için oldukça basit yöntemler var!

Bozuk yumurta nasıl anlaşılır?

- Yumurtaları su dolu bir kaba koyun.

Tazeliğinden emin olmak istediğiniz yumurtaları derin bir kabın içerisine su koyup yumurtaları da bu suyun içine koyun. Eğer yumurta bardağın dibine batıyorsa taze demektir. Eğer su yüzeyine çıkıyorsa yumurtanız bayattır. Görseldeki gibi ortada kalıyorsa, bu yumurtanın son tüketim tarihi de yaklaşıyordur.

- Yumurtayı hafifçe sallayın.

Yumurtayı kırmadan taze olup olmadığını anlamanın diğer bir yolu da ses testi. Yumurtayı baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında tutup kulağınıza yaklaştırın, hafifçe sallayın. Eğer ses gelmiyorsa yumurtanız tazedir.

- Yumurtayı kırdıktan sonra akışkanlığını kontrol edin.

Eğer yumurtayı kırdıktan sonra, yumurtanın sarısı hemen dağılmıyorsa yumurta taze demektir. Ayrıca yumurtanın rengini de kontrol etmeyi unutmayın!

