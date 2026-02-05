Batarsa Senindir: Yumurtanın Bozuk Olup Olmadığını Anlamanın En Kolay Yolu!

Protein ihtiyacımızı karşılayan, beyin ve kalp sağlığına iyi gelen, göz hastalıkları riskini düşüren yumurta, her yaştan insanın düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıda. Fakat her noktada olduğu gibi yumurta tüketirken de dikkatli olmak gerekiyor.

Bayatlamış yumurta tüketmek gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Ayrıca yumurta zehirlenmesi, mide bulantısı, kusma, ishal gibi yaygın belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Neyse ki uzun süre buzdolabında bekleyen yumurtaların bozulup bozulmadığını anlamak için oldukça basit yöntemler var!