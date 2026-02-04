"Neden Aklımıza Gelmedi" Diyeceksiniz: Kışın Pencere Buğusunu Anında Yok Eden Yöntem!
Kış aylarında evlerimizde ilgilenmemiz gereken bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların en büyüğü de nem ve küf problemi. Sık sık açılmayan pencereler, havanın evin içerisinde hapsolmasına neden olur ve evin içerisinde buğu oluşabilir. Buğu, uzun sürede ise küfe neden olur. Küf de sağlığımız açısından son derece zararlı!
Peki kışın pencerelerdeki buğudan kurtulmanın basit bir yöntemi olduğunu biliyor muydunuz?
Pencerelerde oluşan buğudan kurtulmanın basit bir yolu var!
Pencerelerin kenarına bir miktar tuz koyun.
