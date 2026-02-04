"Neden Aklımıza Gelmedi" Diyeceksiniz: Kışın Pencere Buğusunu Anında Yok Eden Yöntem!

Kışın pencerelerde buğu oluşmasının nedeni, evinizin içindeki ile dışarıdaki soğuk hava arasındaki sıcaklık farkıdır. Aslında, evinizin soğuk havayı dışarıda tuttuğunu gösterir. Ancak buğu, zamanla fazla neme ve dolayısıyla küflenmeye neden olabilir. Peki pencerelerdeki buğu nasıl geçer?

Evlere profesyonel temizliğe giden Lisa Stewart, 'Müşterilerimin evlerini temizlerken, yoğuşma sorunu yaşayan birçok ev görüyorum. Bundan kurtulmanın tek yolu havalandırmadır.' diyerek penceredeki buğudan nasıl basitçe kurtulabileceğimizi anlatıyor. 'Her sabah 15 dakika boyunca pencerenizi açık bırakın. Penceredeki buğulanmaya ve hatta küflenmeye oldukça iyi gelecektir.' diyor.

Pencereyi açmak, biriken nemi gidermede ve tekrar oluşmasını yavaşlatmada etkili oluyor. Ayrıca 'aman evim soğur' diyerek kış aylarında pencereleri açmamak hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sürekli aynı havayı solumak kış aylarında hastalıklara neden olabiliyor.