"Neden Aklımıza Gelmedi" Diyeceksiniz: Kışın Pencere Buğusunu Anında Yok Eden Yöntem!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 19:50

Kış aylarında evlerimizde ilgilenmemiz gereken bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların en büyüğü de nem ve küf problemi. Sık sık açılmayan pencereler, havanın evin içerisinde hapsolmasına neden olur ve evin içerisinde buğu oluşabilir. Buğu, uzun sürede ise küfe neden olur. Küf de sağlığımız açısından son derece zararlı!

Peki kışın pencerelerdeki buğudan kurtulmanın basit bir yöntemi olduğunu biliyor muydunuz?

Pencerelerde oluşan buğudan kurtulmanın basit bir yolu var!

Kışın pencerelerde buğu oluşmasının nedeni, evinizin içindeki ile dışarıdaki soğuk hava arasındaki sıcaklık farkıdır. Aslında, evinizin soğuk havayı dışarıda tuttuğunu gösterir. Ancak buğu, zamanla fazla neme ve dolayısıyla küflenmeye neden olabilir. Peki pencerelerdeki buğu nasıl geçer?

Evlere profesyonel temizliğe giden Lisa Stewart, 'Müşterilerimin evlerini temizlerken, yoğuşma sorunu yaşayan birçok ev görüyorum. Bundan kurtulmanın tek yolu havalandırmadır.' diyerek penceredeki buğudan nasıl basitçe kurtulabileceğimizi anlatıyor. 'Her sabah 15 dakika boyunca pencerenizi açık bırakın. Penceredeki buğulanmaya ve hatta küflenmeye oldukça iyi gelecektir.' diyor.

Pencereyi açmak, biriken nemi gidermede ve tekrar oluşmasını yavaşlatmada etkili oluyor. Ayrıca 'aman evim soğur' diyerek kış aylarında pencereleri açmamak hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sürekli aynı havayı solumak kış aylarında hastalıklara neden olabiliyor.

Pencerelerin kenarına bir miktar tuz koyun.

Tuz, nem tutucu bir özelliğe sahiptir. Evinizi güzelce havalandırdıktan sonra bir kase içerisine tuz dökün ve bu kaseyi pencerelerin yanına koyun. Tuz havadaki nemi çeker ve camların buğulanmasını önler. İsterseniz tuzu bir çorap içine koyarak peteklerin yanına asabilir, aynı etkiyi tüm odada elde edebilirsiniz.

Pencerelerinizdeki nemi, kuru bir bezle silmeyi ihmal etmeyin. Kuru bezle sildikten sonra sirkeli bir suyla da pencereyi silerseniz, sirke sayesinde penceredeki buğulanmayı geciktirebilirsiniz.

