Brokolinin Pabucunu Dama Attırdı: Tek Kasede 5 Kat Daha Fazla Fayda Sağlıyor!

Kış aylarında sofralarımızı renklendiren, annelerin 'zorla' çocuklarına yedirmeye çalıştığı brokoli, sahip olduğu sülforafan gibi biyoaktif bileşikler sayesinde hastalıklara karşı güçlü bir koruma sağlar. Brokoli, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde kronik hastalıkların neden olduğu hücre hasarını azaltabilir ve kış aylarında bağışıklığımızı destekleyebilir.

Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini iyileştiren ve bağırsak fonksiyonlarını koruyan brokoli, A, C ve K vitamininin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve demir açısından da zengindir.

Demir açısından zengin olan brokolinin, demir eksikliği çeken çocuklar tarafından tüketilmesi tavsiye edilir. Fakat son araştırmalar gösteriyor ki brokoliden daha faydalı olan bir bitki daha var!