Brokolinin Pabucunu Dama Attırdı: Tek Kasede 5 Kat Daha Fazla Fayda Sağlıyor!

Dilara Bağcı Peker
04.02.2026 - 18:46

Kış aylarında tüketilen sebze ve meyveler, bağışıklığımız için son derece önemli. C vitamini açısından zengin meyveler, demir deposu yeşil sebzeler bizleri hastalıktan koruyor. Brokoli de kış aylarının vazgeçilmezleri arasında. Hepimiz brokolinin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyoruz. Peki size brokoliden daha faydalı bir bitki olduğunu söylesek?

İşte vücudunuzdaki demir depolarını dolduracak o bitki!

Brokolinin faydaları saymakla bitmez!

Kış aylarında sofralarımızı renklendiren, annelerin 'zorla' çocuklarına yedirmeye çalıştığı brokoli, sahip olduğu sülforafan gibi biyoaktif bileşikler sayesinde hastalıklara karşı güçlü bir koruma sağlar. Brokoli, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde kronik hastalıkların neden olduğu hücre hasarını azaltabilir ve kış aylarında bağışıklığımızı destekleyebilir.

Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini iyileştiren ve bağırsak fonksiyonlarını koruyan brokoli, A, C ve K vitamininin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve demir açısından da zengindir.

Demir açısından zengin olan brokolinin, demir eksikliği çeken çocuklar tarafından tüketilmesi tavsiye edilir. Fakat son araştırmalar gösteriyor ki brokoliden daha faydalı olan bir bitki daha var!

Peki brokoliden daha faydalı olan bitki hangisi?

Brokoliden daha fazla fayda sağlayan bitki, brokoli filizleri! Bazı üniversiteler tarafından yapılan araştırmalar, brokoli filizlerinin olgun brokoliye kıyasla çok daha güçlü bir besin profiline sahip olduğunu kanıtladı.

Brokoli filizleri, aslında bir 'sülforafan fabrikası' gibidir. Araştırmalar, 3 günlük brokoli filizlerinin, yetişkin bir brokoli başından 10 ila 100 kat daha fazla sülforafan içerebildiğini gösteriyor. Sülforafan da vücuttaki en güçlü antioksidan mekanizmalarından biri olan Nrf2 yolunu aktive eder ve bu da hücrelerin kendi kendini koruma sistemini devreye sokar.

Fakat brokoliyi çok pişirmek, sülforafan oluşumunu sağlayan miyrosinaz enzimini öldürür. Bu yüzden filizlerin çiğ tüketilmesi, o meşhur 'antioksidan patlamasından' faydalanmanın en etkili yoludur.

Üstelik evde kendi brokoli filizlerinizi kolayca yapabilirsiniz!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
