Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Balık ile Yoğurt Yenir mi Tartışmasına Son Noktayı Koydu

Balık ve yoğurdun birlikte tüketilmemesi gerektiğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor. Asıl mesele balığın taze olup olmaması. Balık bayatsa, içerisindeki histamin miktarı artar. Yoğurt da histamin içerdiği için ikisi birleştiğinde vücutta alerjik reaksiyonlar veya zehirlenme belirtileri daha şiddetli görülebilir. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'nun söylediğine göre balık bozuksa yoğurt bunu daha hızlı ortaya çıkarıyor, bu yüzden de suç yoğurda atılıyor.