Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Balık ile Yoğurt Yenir mi Tartışmasına Son Noktayı Koydu

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Balık ile Yoğurt Yenir mi Tartışmasına Son Noktayı Koydu

04.02.2026 - 11:45

Balıkla yoğurdun birlikte tüketilmeyeceği meselesi mutfak kültürümüze yerleşmiş durumda bildiğiniz üzere. Balık restoranlarının içecek listelerinde ayran bulunmuyor. Fakat balığın yanında haydari, köpoğlu gibi yoğurtlu mezeler servis ediliyor. Peki bu olayın aslı ne?

Yemek ve mutfak ile ilgili verdiği bilgilerle pek çok konuda aydınlanma yaşatan Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, 'Yoğurt ve balık birlikte tüketilir mi?' tartışmasına son noktayı koydu.

Balık ve yoğurdun birlikte tüketilmemesi gerektiği tamamen bir şehir efsanesi!

Balık ve yoğurdun birlikte tüketilmemesi gerektiği tamamen bir şehir efsanesi!

Balık ve yoğurdun birlikte tüketilmemesi gerektiğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor. Asıl mesele balığın taze olup olmaması. Balık bayatsa, içerisindeki histamin miktarı artar. Yoğurt da histamin içerdiği için ikisi birleştiğinde vücutta alerjik reaksiyonlar veya zehirlenme belirtileri daha şiddetli görülebilir. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'nun söylediğine göre balık bozuksa yoğurt bunu daha hızlı ortaya çıkarıyor, bu yüzden de suç yoğurda atılıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Yorum Yazın