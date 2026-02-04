onedio
Herkes İçin Farklı: Bir Eczacı Günde Ne Kadar Su İçmemiz Gerektiğini Nasıl Hesaplayabileceğimizi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
04.02.2026 - 09:11

Su vücudumuzun temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Sağlıklı bir yaşam için, her gün belirli bir miktar su içmek gerekiyor. Bugün herhangi bir rahatsızlık için doktora başvurduğumuzda hepsinin tavsiyesi yeterli miktarda su içmemiz oluyor. Su, vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için gerekli olan bir bileşen ve bu yüz su tüketimi, hayati bir öneme sahip. Peki günde ne kadar su içmeliyiz?

Bu. miktar herkese göre değiştiğinden bulduğumuz yanıtlar biraz kafa karıştırıcı. Bir eczacı günde ne kadar su içmemiz gerektiğini basit bir matematik formülü ile anlattı.

Su İhtiyacı Hesaplama Formülü

Vücut ağırlığınızı (kg) 0.033 ile çarparak günlük içmeniz gereken su miktarını litre cinsinden bulabilirsiniz.

Vücut Ağ​ırlığı (kg)×0.033= Günlük Su İhtiyacı (Litre)

  • Çay ve Kahve: Videoda belirtildiği üzere, içtiğiniz çay ve kahve bu miktara dahil değildir. Aksine bu içecekler vücuttan su atılmasına (diüretik etki) neden olduğu için suyun yerini tutmazlar.

  • Aromalandırma: Suyun tadını sevmiyorsanız içine bir dilim limon veya taze yeşillikler ekleyerek içimini kolaylaştırabilirsiniz.

  • Hücre Sağlığı: Gereğinden az veya çok fazla su tüketmek hücrelerinize zarar verebilir. Bu yüzden bu formüle sadık kalmak dengeli bir sıvı alımı sağlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
