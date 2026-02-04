Herkes İçin Farklı: Bir Eczacı Günde Ne Kadar Su İçmemiz Gerektiğini Nasıl Hesaplayabileceğimizi Anlattı

Su vücudumuzun temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Sağlıklı bir yaşam için, her gün belirli bir miktar su içmek gerekiyor. Bugün herhangi bir rahatsızlık için doktora başvurduğumuzda hepsinin tavsiyesi yeterli miktarda su içmemiz oluyor. Su, vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için gerekli olan bir bileşen ve bu yüz su tüketimi, hayati bir öneme sahip. Peki günde ne kadar su içmeliyiz?

Bu. miktar herkese göre değiştiğinden bulduğumuz yanıtlar biraz kafa karıştırıcı. Bir eczacı günde ne kadar su içmemiz gerektiğini basit bir matematik formülü ile anlattı.