"İdrarımı Tutamadığım Bir Gün Oldu": Çene Botoksu Yaptıran Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
03.02.2026 - 21:49

Çene botoksu, günümüzde sıklıkla başvurulan bir uygulama. Özellikle diş sıkma sorunu yaşayan kişilerin doktor tavsiyesiyle tercih ettiği bu yöntem. Çene botoksu, diş sıkma problemi yaşayanlar için etkili bir çözüm sunuyor. Bu yüzden hem bu problem için hem de çene hattını belirginleştirmek için kullanılıyor. 

'busratatli' isimli müzisyen yaptırdığı çene botoksu sonrası başına gelenleri anlattı. Doğru doktorun önemini vurgulayan Büşra Tatlı daha önce de birkaç kez aynı işlemi yaptırdığını belirtti.

Peki çene botoksu yaptırmadan önce nelere dikkat etmek gerekir?

  • Uzman Seçimi: Gülüşünün yamulmaması için sadece Dermatolog veya Plastik Cerrah gibi anatomiyi bilen uzmanlara gitmeniz önemli

  • Yüz Şekli: Yüzünüz zaten inceyse, kasın küçülmesi yüzünün çökük görünmesine neden olabilir; doktorla bunu konuşabilirsiniz

  • İlk 4 Saat: İlacın yayılmaması için dik dur, uzanma ve başını öne eğme 

  • Sıcak ve Baskı: İlk 24 saat sıcak duş alma, spor yapma ve bölgeye masaj yapma.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
