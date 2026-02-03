"İdrarımı Tutamadığım Bir Gün Oldu": Çene Botoksu Yaptıran Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Çene botoksu, günümüzde sıklıkla başvurulan bir uygulama. Özellikle diş sıkma sorunu yaşayan kişilerin doktor tavsiyesiyle tercih ettiği bu yöntem. Çene botoksu, diş sıkma problemi yaşayanlar için etkili bir çözüm sunuyor. Bu yüzden hem bu problem için hem de çene hattını belirginleştirmek için kullanılıyor.

'busratatli' isimli müzisyen yaptırdığı çene botoksu sonrası başına gelenleri anlattı. Doğru doktorun önemini vurgulayan Büşra Tatlı daha önce de birkaç kez aynı işlemi yaptırdığını belirtti.