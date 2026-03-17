Dilan Çiçek Deniz Oscar Partisinde İlk ve Tek Türk Oyuncu Olarak Yer Aldı

Başarılı oyuncu, sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Oscar Ödülleri kapsamında düzenlenen davetlerde yer alarak adından söz ettirdi.

Deniz, Elton John AIDS Vakfı tarafından her yıl Oscar gecesinde düzenlenen ve Hollywood’un en seçkin isimlerini bir araya getiren özel partiye davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu oldu. Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu gece, yalnızca yıldızlar geçidiyle değil, aynı zamanda yardım amacıyla düzenlenen etkinlikleriyle de dikkat çekiyor.