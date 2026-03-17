Dilan Çiçek Deniz Oscar Partisinde İlk ve Tek Türk Oyuncu Olarak Yer Aldı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.03.2026 - 10:47

Son dönemde hem Türkiye’de hem de globalde adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, bu kez Hollywood’dan gelen karelerle gündeme oturdu. Başarılı oyuncu, Oscar haftasında düzenlenen en prestijli davetlerden birine katılarak bir ilke imza attı ve Elton John’un özel Oscar partisine davet edilen ilk Türk oyuncu oldu.

Türkiye’nin son dönemde globalde en çok dikkat çeken oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, bu kez rotasını Hollywood’a çevirdi!

Başarılı oyuncu, sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Oscar Ödülleri kapsamında düzenlenen davetlerde yer alarak adından söz ettirdi.

Deniz, Elton John AIDS Vakfı tarafından her yıl Oscar gecesinde düzenlenen ve Hollywood’un en seçkin isimlerini bir araya getiren özel partiye davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu oldu. Elton John, David Furnish, Neil Patrick Harris ve David Burtka’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu gece, yalnızca yıldızlar geçidiyle değil, aynı zamanda yardım amacıyla düzenlenen etkinlikleriyle de dikkat çekiyor.

15 Mart’ta West Hollywood Park’ta gerçekleşen geceye katılan Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla adeta tüm bakışları üzerine topladı.

Uluslararası davetliler arasında yer alan oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Gecede The Attico imzalı lime yeşili, transparan ve payetli maksi elbisesiyle boy gösteren Deniz, ışıltılı tarzıyla dikkat çekti. Kombinini Aquazzura’nın taş işlemeli çantası ve altın tonlarındaki topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan oyuncu gündeme damgasını vurdu.

Ayrıca global marka yüzü olduğu Boucheron’un özel seçilmiş mücevherleriyle görünümünü tamamlayan Dilan Çiçek Deniz, şıklığıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Hollywood’un kalbinde gerçekleşen bu prestijli gecede Türkiye’yi temsil eden oyuncu, global sahnedeki yerini bir kez daha güçlendirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
