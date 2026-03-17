Tüp Bebek Tedavisi Gören Dilan Polat Bebeğini Kaybettiğini Duyurdu

'DM kutum yıkılıyor şu an aldım ben de haber. Size güzel haberler vermek çok isterdim ama çok üzgünüm güzel haber veremeyeceğim. Tüp bebek ile başlayan hamileliği maalesef yaşanan kanama sonrası sonlandı. Rabbimin takdiri, kader. Demek ki o güzel canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş. Elbette çok üzgünüz ama her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyor, yine O'na sığınıyoruz. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu süreçte Dilan için dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz. İnşallah Rabbim zamanı geldiğinde isteyen herkese nasip eder. Tekrardan herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun canlar, dualarda buluşalım.'