Tüp Bebek Tedavisi Gören Dilan Polat Bebeğini Kaybettiğini Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.03.2026 - 09:50

Hamilelik haberini büyük bir mutlulukla açıklayan Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu süreci sık sık takipçileriyle paylaşmış, ailesinin büyüyeceğini duyurmuştu. Uzun süredir devam eden tüp bebek sürecinin ardından gelen haber büyük ilgi görürken, Polat’ın bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat, hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Eşi Engin Polat ile yaşadığı inişli çıkışlı süreçlerle dikkat çeken Polat, kısa süre önce yaptığı paylaşımla üçüncü kez anne olacağını duyurarak takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Uzun süredir tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Polat, pozitif çıkan hamilelik testini eşi ve çocuklarına sürpriz yaparak paylaşmış, o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hamileliğin sonlandığını duyurdu.

'DM kutum yıkılıyor şu an aldım ben de haber. Size güzel haberler vermek çok isterdim ama çok üzgünüm güzel haber veremeyeceğim. Tüp bebek ile başlayan hamileliği maalesef yaşanan kanama sonrası sonlandı. Rabbimin takdiri, kader. Demek ki o güzel canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş. Elbette çok üzgünüz ama her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyor, yine O'na sığınıyoruz. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu süreçte Dilan için dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz. İnşallah Rabbim zamanı geldiğinde isteyen herkese nasip eder. Tekrardan herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun canlar, dualarda buluşalım.'

Dilan Polat, yaptığı son paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Dilan Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Kader, kısmet... Belki de bunun yaşanması gerekiyordu.' ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
