Son Haliyle Gündem Olan YouTuber Alper Rende Gerçeği Kendisi Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
YouTube dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Alper Rende, bu kez içerikleriyle değil, son görüntüsüyle gündeme geldi. Yıllardır tanınan Rende’nin sosyal medyada yayılan karelerdeki fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 12 yıllık sevgilisi Betül Çakmak ile evlenen isim, evlilik sonrası değişimiyle ilgili sosyal medyada çıkan karelere yanıt verdi.

YouTube dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Alper Rende, yıllardır çektiği eğlenceli videolar, sosyal deneyleri ve projeleriyle geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.

Dijital dünyadaki başarısını her geçen gün büyüten Rende, geçtiğimiz yıl ağustos ayında 12 yıldır birlikte olduğu mimar Betül Çakmak ile hayatını birleştirerek özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Uzun soluklu ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Son olarak çiftin sosyal medyada paylaşılan bir karesi dikkat çekti. O karelerde Alper Rende’nin fiziksel değişimi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Ünlü YouTuber’ın evlilik sonrası kilo aldığı yönündeki yorumlar kısa sürede gündem olurken, paylaşılan görüntüler birçok platformda hızla yayılmaya başladı.

Ancak işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı! Alper Rende, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu görüntüler üzerinde oynama yapıldığını belirtti.

X'te dolaşıma giren karelerin orijinallerini ve üzerine oynananları karşılaştırılan ve gerçek olmadığını ifade eden Rende, duruma isyan etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
