Evet/Hayır Testine Göre Başkaları Ne Der Diye Yaşayan Bir "Elalem Kölesi" misin?

Aynayla yüzleşme vakti geldi: Sen maalesef hayatının merkezine kendinden ziyade 'Başkalarının senin hakkındaki düşüncelerini' koymuş durumdasın. Birinin seni sevmesi, takdir etmesi veya onaylaması senin için adeta hayati bir oksijen kaynağı haline gelmiş. Kimse kırılmasın, kimse arkandan kötü konuşmasın, herkes seni 'dünya tatlısı, harika bir insan' olarak bilsin diye kendi benliğinden, isteklerinden ve hatta bazen gururundan devasa ödünler veriyorsun. İş yerinde herkesin angaryasını sırtlanıp, ilişkilerinde sürekli alttan alan o kişi olmaktan ruhun çoktan yorulmuş. WhatsApp'taki o geç gelen cevaplar yüzünden kurduğun senaryolar, sosyal medyadaki beğeni sayısına göre değişen modun, birisi sana surat astığında hissettiğin o devasa suçluluk psikolojisi... Bunların hepsi içindeki o 'Lütfen beni sevin ve onaylayın' diyen yalnız çocuğun çığlıkları. İnsanların gözünde kusursuz ve her şeye koşan biri olmaya çalışırken, kendi hayatının figüranına dönüşmüş durumdasın. 'Hayır' demek senin için bir suçluluk kapısı ama bu kapıyı açmadığın sürece başkalarının hayatını yaşamaya devam edeceksin. Şimdi derin bir nefes al ve şu gerçeği kabul et: Seni herkes sevmek zorunda değil, sen de herkesi mutlu etmek için bu dünyaya gelmedin! Sırf kendi istediğin şeyi yaptın diye seni terk edecek, sana küsecek insanlar zaten seni sen olduğun için değil, onlara sağladığın konfor için yanındalar. Bugün bir milat olsun ve en ufak bir şeyden başlayarak insanlara sınır çiz. İlk başta için sızlayacak, suçlu hissedeceksin ama kendi hayatının direksiyonunu eline aldığında hissedeceğin o özgürlük hissi, dünyadaki tüm alkışlardan çok daha tatlı olacak!