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Evet/Hayır Testine Göre Başkaları Ne Der Diye Yaşayan Bir "Elalem Kölesi" misin?

Evet/Hayır Testine Göre Başkaları Ne Der Diye Yaşayan Bir "Elalem Kölesi" misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.06.2026 - 16:01
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Hadi dürüst olalım; hepimiz sevilmek, takdir edilmek ve 'Harikasın!' cümlesini duymak isteriz. Bu insan olmanın en doğal parçası. Fakat bazen bu istek öyle bir boyuta ulaşıyor ki, bir bakmışız başkaları kırılmasın diye 'Hayır' diyemeyen, sosyal medyada beğeni almayınca depresyona giren, iş yerinde herkesin yükünü sırtlanan bir itaatkar haline gelmişiz. Şimdi gri alanları ortadan kaldırıyoruz. Düşünmek, bahaneler üretmek, 'Ama aslında...' demek yok! Sadece 'Evet' ya da 'Hayır' diyerek içindeki o onaylanma arsızıyla yüzleşmeye hazır mısın? 

Hazırsan başla!

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1. Arkadaş grubunda herkes bir filmi veya mekanı çok överken sen hiç beğenmediysen, ortamın modu kaçmasın diye "Bence de fena değildi ya" diyerek onlara katılır mısın?

2. WhatsApp'ta birine yazdığın mesaja saatler sonra sadece "Ok" veya soğuk bir cevap geldiğinde, içten içe "Acaba bana bozulacağı bir şey mi yaptım?" diye düşünmekten kendini alıkoyamaz mısın?

3. Sosyal medyada çok özenerek paylaştığın bir fotoğraf veya tweet beklediğin etkileşimi (beğeni/yorum) almadığında keyfin kaçar ve o içeriği silmeyi düşünür müsün?

4. Aslında hiç gitmek istemediğin bir plan veya etkinlik teklifi geldiğinde, karşı tarafı kırmamak veya "Gruptan dışlanmamak" adına istemeye istemeye oraya gider misin?

5. Yeni aldığın bir kıyafeti çok severek giymene rağmen, yakın bir arkadaşın "Bu sana pek uymamış sanki" dediğinde o kıyafetten bir anda soğur ve bir daha kolay kolay giymez misin?

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6. Biriyle tartıştığında, haklı olduğunu adın gibi bilsen bile sırf o gergin ortam son bulsun ve aranız bozulmasın diye "Tamam ya, uzatmayalım haklısın" diyerek geri adım atar mısın?

7. Çevrendeki insanlar seni tanımlarken genellikle "Çok uyumludur, hiç problem çıkarmaz, pamuk gibi insandır" sıfatlarını kullanırlar mı?

8. Bir ortamda espri yaptığında veya bir fikir ortaya attığında kimseden reaksiyon gelmezse (ortam sessiz kalırsa) yerin dibine giriyormuş gibi hisseder misin?

9. Sevgilin veya flörtünle buluştuğunda onun o an canı ne yapmak istiyorsa (yemek, sinema, yürüyüş) kendi isteklerini tamamen unutup onun moduna saniyeler içinde uyum sağlar mısın?

10. İnsanların arkandan senin hakkında "Aslında biraz bencil biri" veya "Çok zor bir karakter" diye konuşması fikri uykularını kaçıracak kadar seni rahatsız eder mi?

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11. Bu testi çözerken bile bazı sorulara "Hayır" demek istemene rağmen, içten içe "Aslında galiba evet..." diyerek kendini yakaladın mı?

İnsanları Memnun Etme Elçisisin!

Aynayla yüzleşme vakti geldi: Sen maalesef hayatının merkezine kendinden ziyade 'Başkalarının senin hakkındaki düşüncelerini' koymuş durumdasın. Birinin seni sevmesi, takdir etmesi veya onaylaması senin için adeta hayati bir oksijen kaynağı haline gelmiş. Kimse kırılmasın, kimse arkandan kötü konuşmasın, herkes seni 'dünya tatlısı, harika bir insan' olarak bilsin diye kendi benliğinden, isteklerinden ve hatta bazen gururundan devasa ödünler veriyorsun. İş yerinde herkesin angaryasını sırtlanıp, ilişkilerinde sürekli alttan alan o kişi olmaktan ruhun çoktan yorulmuş. WhatsApp'taki o geç gelen cevaplar yüzünden kurduğun senaryolar, sosyal medyadaki beğeni sayısına göre değişen modun, birisi sana surat astığında hissettiğin o devasa suçluluk psikolojisi... Bunların hepsi içindeki o 'Lütfen beni sevin ve onaylayın' diyen yalnız çocuğun çığlıkları. İnsanların gözünde kusursuz ve her şeye koşan biri olmaya çalışırken, kendi hayatının figüranına dönüşmüş durumdasın. 'Hayır' demek senin için bir suçluluk kapısı ama bu kapıyı açmadığın sürece başkalarının hayatını yaşamaya devam edeceksin. Şimdi derin bir nefes al ve şu gerçeği kabul et: Seni herkes sevmek zorunda değil, sen de herkesi mutlu etmek için bu dünyaya gelmedin! Sırf kendi istediğin şeyi yaptın diye seni terk edecek, sana küsecek insanlar zaten seni sen olduğun için değil, onlara sağladığın konfor için yanındalar. Bugün bir milat olsun ve en ufak bir şeyden başlayarak insanlara sınır çiz. İlk başta için sızlayacak, suçlu hissedeceksin ama kendi hayatının direksiyonunu eline aldığında hissedeceğin o özgürlük hissi, dünyadaki tüm alkışlardan çok daha tatlı olacak!

Kendi Gemisinin Kaptanısın!

Sen başkalarının övgüleriyle beslenen, elalem ne der diye uykusu kaçan o insanlardan kesinlikle değilsin. Kendi değerinin, doğrularının ve sınırlarının o kadar farkındasın ki, dışarıdan gelecek takdirler senin için sadece yemeğin üzerindeki sos gibi; olsa güzel olur ama olmasa da yemeğin tadı zaten yerinde! Bir fikri savunurken ya da 'Hayır' derken sesinin titrememesi, seni sosyal ilişkilerinde manipüle edilmesi imkansız bir karaktere dönüştürüyor. İnsanlar seni sevsin diye takla atmıyor, 'Ben buyum, işine gelirse' vizyonuyla hareket ediyorsun. Bu sarsılmaz duruşun, iş ve sosyal hayatında seni harika bir lider ve sınırlarını korumayı bilen sağlıklı bir birey yapıyor. İnsanlar senin yanındayken sahte övgülere sığınamayacaklarını, dürüst ve net bir karakterle karşı karşıya olduklarını çok iyi biliyorlar. Sosyal medyadaki beğeniler, arkadaş grubunun anlık tripleri ya da kurumsal dünyanın sahte 'Harikasın' e-postaları senin iç dünyandaki o özgüven kalesini yıkmaya yetmiyor. Ancak dikkat etmen gereken küçük bir nokta var: Bu tavrın bazen dışarıdan 'aşırı mesafeli, uzlaşılmaz ve hatta biraz bencil' algılanmana sebep olabilir. Elbette başkalarının onayına muhtaç yaşama ama bazen en yakınlarının yapıcı eleştirilerine veya duygusal beklentilerine karşı da tamamen duvar örmediğinden emin ol. Kendinden ödün vermemek harika bir yetenek, bunu birazcık esneklikle taçlandırırsan hayat kaliten zirveye oynar!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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