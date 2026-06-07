Evet/Hayır Testine Göre Başkaları Ne Der Diye Yaşayan Bir "Elalem Kölesi" misin?
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Hadi dürüst olalım; hepimiz sevilmek, takdir edilmek ve 'Harikasın!' cümlesini duymak isteriz. Bu insan olmanın en doğal parçası. Fakat bazen bu istek öyle bir boyuta ulaşıyor ki, bir bakmışız başkaları kırılmasın diye 'Hayır' diyemeyen, sosyal medyada beğeni almayınca depresyona giren, iş yerinde herkesin yükünü sırtlanan bir itaatkar haline gelmişiz. Şimdi gri alanları ortadan kaldırıyoruz. Düşünmek, bahaneler üretmek, 'Ama aslında...' demek yok! Sadece 'Evet' ya da 'Hayır' diyerek içindeki o onaylanma arsızıyla yüzleşmeye hazır mısın?
Hazırsan başla!
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1. Arkadaş grubunda herkes bir filmi veya mekanı çok överken sen hiç beğenmediysen, ortamın modu kaçmasın diye "Bence de fena değildi ya" diyerek onlara katılır mısın?
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2. WhatsApp'ta birine yazdığın mesaja saatler sonra sadece "Ok" veya soğuk bir cevap geldiğinde, içten içe "Acaba bana bozulacağı bir şey mi yaptım?" diye düşünmekten kendini alıkoyamaz mısın?
3. Sosyal medyada çok özenerek paylaştığın bir fotoğraf veya tweet beklediğin etkileşimi (beğeni/yorum) almadığında keyfin kaçar ve o içeriği silmeyi düşünür müsün?
4. Aslında hiç gitmek istemediğin bir plan veya etkinlik teklifi geldiğinde, karşı tarafı kırmamak veya "Gruptan dışlanmamak" adına istemeye istemeye oraya gider misin?
5. Yeni aldığın bir kıyafeti çok severek giymene rağmen, yakın bir arkadaşın "Bu sana pek uymamış sanki" dediğinde o kıyafetten bir anda soğur ve bir daha kolay kolay giymez misin?
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6. Biriyle tartıştığında, haklı olduğunu adın gibi bilsen bile sırf o gergin ortam son bulsun ve aranız bozulmasın diye "Tamam ya, uzatmayalım haklısın" diyerek geri adım atar mısın?
7. Çevrendeki insanlar seni tanımlarken genellikle "Çok uyumludur, hiç problem çıkarmaz, pamuk gibi insandır" sıfatlarını kullanırlar mı?
8. Bir ortamda espri yaptığında veya bir fikir ortaya attığında kimseden reaksiyon gelmezse (ortam sessiz kalırsa) yerin dibine giriyormuş gibi hisseder misin?
9. Sevgilin veya flörtünle buluştuğunda onun o an canı ne yapmak istiyorsa (yemek, sinema, yürüyüş) kendi isteklerini tamamen unutup onun moduna saniyeler içinde uyum sağlar mısın?
10. İnsanların arkandan senin hakkında "Aslında biraz bencil biri" veya "Çok zor bir karakter" diye konuşması fikri uykularını kaçıracak kadar seni rahatsız eder mi?
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11. Bu testi çözerken bile bazı sorulara "Hayır" demek istemene rağmen, içten içe "Aslında galiba evet..." diyerek kendini yakaladın mı?
İnsanları Memnun Etme Elçisisin!
Kendi Gemisinin Kaptanısın!
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