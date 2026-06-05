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Psikoloji Testine Göre Zihinsel Pilin Yüzde Kaç Dolu?

Psikoloji Testine Göre Zihinsel Pilin Yüzde Kaç Dolu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 11:06
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Sabah alarmı çaldığında sanki uykunu almış gibi değil de, gece boyunca taş taşımış gibi mi uyanıyorsun? Hafta sonu planı yapmak bile artık gözünde bir dağa tırmanmak kadar büyüyor, gelen basit bir bildirim sesi tüylerini diken diken etmeye yetiyorsa, yalnız değilsin. Modern hayatın koşturmacası, bitmeyen sorumluluklar ve dijital dünyanın gürültüsü arasında zihinsel pillerimiz sinsice tükeniyor. Bazen sadece 'biraz yorgun' olduğumuzu sanırız ama bilinçaltımız çoktan kırmızı alarm vermeye başlamıştır. 

Peki sen ne durumdasın?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sabah alarmı çaldığı o ilk saniyede aklından geçen ilk düşünce genellikle ne oluyor?

4. Akşam saatlerinde telefonuna iş/okul veya zorunlu bir gruptan bildirim geldiğinde ne yapıyorsun?

5. Uzun zamandır görmediğin bir arkadaş grubun cuma akşamı için dışarı çıkma planı yaptı, tepkin ne olur?

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6. Bilgisayarının masaüstünün veya tarayıcındaki sekme sayısının şu anki durumu nedir?

7. Hafta sonu evde tek başına kalacağın boş bir günün var, bu günü nasıl geçirirsin?

8. Markette kasada önündeki kişi cüzdanını bulamadığı için sıra uzadı ve beklemek zorundasın, içsel durumun:

9. Son zamanlarda izlediğin filmler, diziler veya dinlediğin müzikler genelde ne tarzda?

10. Tatil kelimesi senin için şu an ne anlama geliyor?

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%100 Enerji Dolusun!

Zihinsel pilin adeta fabrikadan yeni çıkmış gibi pırıl pırıl ve %100 dolu durumda! Çevrendeki herkes hayatın koşturmacasından şikayet ederken, sen sabahları alarmla kavga etmeden uyanıyor, gelen sorumlulukları birer birer alt ediyorsun. Sorunlar karşısında geliştirdiğin analitik yaklaşım ve proaktif çözümler, senin stres yönetiminde ne kadar usta olduğunu gösteriyor. Hayata karşı motivasyonun o kadar yüksek ki, tükenmişlik sendromu senin semtine uğramayı bırak, adını bile duymamış. Bu yüksek enerjinin arkasında, sınırlarını çok iyi çizebilmen ve zihinsel kaynaklarını doğru yönetebilmen yatıyor. İşleri biriktirmiyor, krizleri büyümeden çözüyor ve en önemlisi planlı hareket ediyorsun. İnsanlar senin bu 'her şeye yetişen' halini hayranlıkla izliyor olabilir. Sosyal bataryan da zihinsel kapasiten de şu an zirve noktasında; bu yüzden yeni projeler üretmek, planlar organize etmek ve hayatın tadını çıkarmak için harika bir dönemdesin. Ancak unutmamalısın ki, piller ne kadar güçlü olursa olsun sürekli yüksek akımda çalışmak uzun vadede yıpratıcı olabilir. Şu anki harika durumunu korumak için, enerjin varken bile kendine küçük esler vermeyi, bazen sadece durup hiçbir şey yapmamanın lüksünü yaşamayı ihmal etme. Bu dengeyi koruduğun sürece, seni alt edebilecek hiçbir zihinsel yorgunluk yok. Hayat sahnesinde parlamaya devam et!

%75 Enerji Dolusun!

Zihinsel pilin son derece sağlıklı bir seviyede, yani %75 civarında seyrediyor. Sen hayatın getirdiği zorlukların farkındasın ama bunlara ruhunu teslim etmeyecek kadar da bilgece bir savunma mekanizması geliştirmişsin. Ne her şeye saldıran bir enerji küpüsün ne de hayattan elini eteğini çekmiş bir bıkkın. Gelen maillere, mesajlara veya sosyal davetlere ne zaman 'evet' ne zaman 'hayır' demen gerektiğini çok iyi biliyorsun; bu da senin zihinsel pillerini sinsice harcamaktan koruyor. Analitik olarak durum değerlendirmesi yapıldığında, senin stres karşısındaki tavrının 'kontrollü esneklik' olduğu görülüyor. Yoğun bir haftanın ardından dinlenmeye ihtiyacın olduğunu kabul ediyor ve hafta sonunu kendine bir şarj istasyonu haline getirebiliyorsun. Sevdiğin konfor alanlarına sığınmak, bildiğin dizileri izlemek veya planları bazen ertelemek senin tembelliğin değil, tamamen zihinsel sağlığını koruma yöntemin. Bu farkındalık, seni büyük tükenmişlik krizlerinden koruyan en büyük kalkanın. Yine de bazen konfor alanına fazla sığınmak, seni dış dünyadaki heyecan verici yeniliklerden mahrum bırakabilir. Pilinin bu güvenli ve sağlıklı doluluk oranını korurken, arada sırada sınırlarını hafifçe zorlamak, rutinin dışına çıkmak zihnine yeni ve taze bir enerji pompalayacaktır. Kendini dinlemeyi bilen bu dengeli duruşunu bozma, sen bu modern kaosu yönetmeyi gerçekten çözmüşsün!

%35 Enerji Dolusun..

Zihinsel pilin maalesef kritik seviyelere yaklaşmış ve %35 doluluk oranına gerilemiş durumda. Telefonunun ekranı kırmızıya döner ve arka plandaki uygulamaları kapatmanı söyler ya, işte tam o evredesin. Günlük hayattaki en ufak bir aksilik, marketteki kısa bir kuyruk veya telefonuna düşen basit bir iş bildirimi bile sende içsel bir öfke patlamasına ya da derin bir bıkkınlığa yol açıyor. Ertelenen işler, kaçılan sosyal ortamlar ve sürekli bir 'yetişememe' duygusu zihnini tamamen ele geçirmiş durumda. Bu durum senin yetersizliğinden değil, uzun süredir kapasitenin üzerinde zihinsel yük taşıyor olmandan kaynaklanıyor. Muhtemelen çevrendeki insanlara hayır demekte zorlandın, sorumlulukları üst üste bindirdin ve en önemlisi kendi dinlenme zamanlarından çalıp başkalarına harcadın. Şimdi ise bilinçaltın seni korumak için erteleme ve kaçma mekanizmalarını devreye sokuyor. Sürekli eski dizileri izleme isteğin veya hafta sonu insanlardan gizlenme çaban, zihninin 'Dışarıda tehlike ve yorgunluk var, güvenli alanda kal' deme şekli. Analitik olarak bakıldığında, acil bir eylem planına ihtiyacın var. Zihinsel pilinin tamamen sıfırlanmasını istemiyorsan, hayatındaki öncelikleri yeniden sıralamalısın. Sana yük olan sorumlulukların bir kısmını devretmeli, dijital detokslar yapmalı ve en önemlisi 'hayır' demeyi bir alışkanlık haline getirmelisin. Şu an ruhunun ve bedeninin tek bir ihtiyacı var: Gerçek anlamda, suçluluk hissetmeden dinlenmek. Kendine bu şansı tanı.

%5 Enerji Dolusun..

Zihinsel pilin %5 seviyesinde ve cihaz her an kapanmak üzere! Sen sadece yorgun değilsin, sen kelimenin tam anlamıyla 'burnout' yani tükenmişlik sendromunun zirvesindesin. Sabah yataktan kalkmak senin için varoluşsal bir işkenceye dönüşmüş, mimiklerin uyuşmuş, geleceğe dair plan yapma yeteneğin ise tamamen felç olmuş durumda. İçinde bulunduğun bu evrede stres bile yapamıyorsun; çünkü zihnin kendini korumak adına tüm duygularını ve tepkilerini tamamen uyuşturmuş, bir nevi 'şalteri indirmiş.' Bu durum, uzun süredir zihinsel ve duygusal olarak sınırlarının çok ötesinde sömürüldüğünün kanıtı. Beynin artık o kadar yorulmuş ki, en basit mantıksal analizleri yaparken veya günlük rutinleri yerine getirirken bile devasa bir direnç gösteriyor. Kendini bir robot gibi, sadece mekanik bir şekilde günleri tamamlamaya çalışırken buluyorsun. Tatil düşüncesinin bile seni heyecanlandırmak yerine yorması, tükenmişliğin ne kadar derinlere işlediğini gösteren çok net bir analitik veri. Şu an senin ihtiyacın olan şey hafta sonu bir gün uyumak veya sinemaya gitmek değil; senin hayatında radikal bir 'format' işlemine ihtiyacın var. Eğer imkanın varsa uzun süreli bir izin, iş veya okul rutininde köklü bir hafifletme ve belki de bu süreci sağlıklı atlatabilmek için profesyonel bir destek almayı düşünmelisin. Unutma, boş bir pille hiçbir araba yürümez ve sen şu an kendini tamamen tüketmiş durumdasın. Kendine şefkat göster, her şeyi durdur ve o fişi hemen çekip dinlenmeye başla.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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