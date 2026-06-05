Zihinsel pilin %5 seviyesinde ve cihaz her an kapanmak üzere! Sen sadece yorgun değilsin, sen kelimenin tam anlamıyla 'burnout' yani tükenmişlik sendromunun zirvesindesin. Sabah yataktan kalkmak senin için varoluşsal bir işkenceye dönüşmüş, mimiklerin uyuşmuş, geleceğe dair plan yapma yeteneğin ise tamamen felç olmuş durumda. İçinde bulunduğun bu evrede stres bile yapamıyorsun; çünkü zihnin kendini korumak adına tüm duygularını ve tepkilerini tamamen uyuşturmuş, bir nevi 'şalteri indirmiş.' Bu durum, uzun süredir zihinsel ve duygusal olarak sınırlarının çok ötesinde sömürüldüğünün kanıtı. Beynin artık o kadar yorulmuş ki, en basit mantıksal analizleri yaparken veya günlük rutinleri yerine getirirken bile devasa bir direnç gösteriyor. Kendini bir robot gibi, sadece mekanik bir şekilde günleri tamamlamaya çalışırken buluyorsun. Tatil düşüncesinin bile seni heyecanlandırmak yerine yorması, tükenmişliğin ne kadar derinlere işlediğini gösteren çok net bir analitik veri. Şu an senin ihtiyacın olan şey hafta sonu bir gün uyumak veya sinemaya gitmek değil; senin hayatında radikal bir 'format' işlemine ihtiyacın var. Eğer imkanın varsa uzun süreli bir izin, iş veya okul rutininde köklü bir hafifletme ve belki de bu süreci sağlıklı atlatabilmek için profesyonel bir destek almayı düşünmelisin. Unutma, boş bir pille hiçbir araba yürümez ve sen şu an kendini tamamen tüketmiş durumdasın. Kendine şefkat göster, her şeyi durdur ve o fişi hemen çekip dinlenmeye başla.