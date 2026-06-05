Psikoloji Testine Göre Zihinsel Pilin Yüzde Kaç Dolu?
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Sabah alarmı çaldığında sanki uykunu almış gibi değil de, gece boyunca taş taşımış gibi mi uyanıyorsun? Hafta sonu planı yapmak bile artık gözünde bir dağa tırmanmak kadar büyüyor, gelen basit bir bildirim sesi tüylerini diken diken etmeye yetiyorsa, yalnız değilsin. Modern hayatın koşturmacası, bitmeyen sorumluluklar ve dijital dünyanın gürültüsü arasında zihinsel pillerimiz sinsice tükeniyor. Bazen sadece 'biraz yorgun' olduğumuzu sanırız ama bilinçaltımız çoktan kırmızı alarm vermeye başlamıştır.
Peki sen ne durumdasın?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabah alarmı çaldığı o ilk saniyede aklından geçen ilk düşünce genellikle ne oluyor?
4. Akşam saatlerinde telefonuna iş/okul veya zorunlu bir gruptan bildirim geldiğinde ne yapıyorsun?
5. Uzun zamandır görmediğin bir arkadaş grubun cuma akşamı için dışarı çıkma planı yaptı, tepkin ne olur?
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6. Bilgisayarının masaüstünün veya tarayıcındaki sekme sayısının şu anki durumu nedir?
7. Hafta sonu evde tek başına kalacağın boş bir günün var, bu günü nasıl geçirirsin?
8. Markette kasada önündeki kişi cüzdanını bulamadığı için sıra uzadı ve beklemek zorundasın, içsel durumun:
9. Son zamanlarda izlediğin filmler, diziler veya dinlediğin müzikler genelde ne tarzda?
10. Tatil kelimesi senin için şu an ne anlama geliyor?
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