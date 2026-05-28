Eğer gözün o kaotik renklerin ve keskin hatların uzağındaki derin, karanlık ve yıldızlı kozmik boşluğa çekildiyse; senin ruhun bu dünyanın küçük, günlük ve vizyonsuz dertleriyle tatmin olamayacak kadar yukarılarda uçuyor demektir. Sıradan bir hayat yaşamak, sabah 9 akşam 5 bir döngünün içinde kaybolmak sana göre bir kabus. Senin bilinçaltındaki o en büyük, en köklü korkun: Fark yaratamadan, potansiyelini gerçekleştiremeden ve bu dünyada görünmez bir gölge gibi yaşayıp gitmek. Sen içten içe özel olduğuna, bu dünyaya büyük bir amaca hizmet etmek veya iz bırakmak için geldiğine inanıyorsun. İşte bu yüzden seni en çok korkutan şey başarısız olmak değil; 'herkes gibi' olmak. Sıradanlaşmak, fikirlerinin önemsenmemesi ve potansiyelinin fark edilmemesi düşüncesi içini kemiriyor. Zamanın akıp gitmesi ve senin hâlâ o 'büyük sıçramayı' yapamamış olman hissi sende gizli bir panik yaratıyor. Bu yüzden bazen kendini aşırı dahi ama dünyayı beğenmeyen bir münzevi gibi yalnızlaştırıyorsun.Dünyayı değiştirmek veya iz bırakmak her zaman devasa, tarihi adımlarla olmak zorunda değil. Bazen bir insanın hayatına dokunmak, bazen sadece ürettiğin küçük bir şeyi samimiyetle dünyaya sunmak da en büyük izdir. Büyük resme o kadar çok odaklanıyorsun ki, şu an yürüdün yolun ve anın güzelliğini kaçırıyorsun. Unutma; evren zaten yıldızlarla dolu, senin ekstra parlamak için kendini bu kadar hırpalamana gerek yok. Zaten varsın ve zaten özelisin.