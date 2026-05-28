15 Metrelik Tüneller Kazan Kaplumbağalar Çölü Yeşertti

Bu tüneller, sertleşmiş yüzey tabakasını doğal olarak parçalayarak toprağın su tutma kapasitesini artırıyor. Yağmur sularının daha derine sızmasıyla birlikte toprakta nem dengesi oluşuyor ve uzun süredir uyku halinde olan tohumların filizlenmesi mümkün hale geliyor. Zamanla oluşan bitki örtüsü ise böceklerden mikroorganizmalara kadar birçok canlı türünü yeniden bölgeye çekerek ekolojik döngünün yeniden kurulmasını sağlıyor.

Senegal’de 1990’lı yıllardan bu yana sürdürülen koruma çalışmalarına ek olarak 2021’de gerçekleştirilen toplu salınım sonrası elde edilen uydu verileri, projenin etkisini somut biçimde ortaya koydu. Beş yıllık süreçte, daha önce tamamen kurak ve homojen kum yapısına sahip bölgelerde, kaplumbağa yuvalarının çevresinde yeşil alan kümelenmelerinin oluştuğu gözlemlendi.