15 Metrelik Tüneller Kazan Kaplumbağalar Çölü Yeşertti
Kaynak: https://bioone.org/journals/chelonian...
Sahel kuşağında yürütülen bir doğa gözlemi, çölleşmeye karşı beklenmedik bir doğal çözümü gündeme taşıdı. Bölgeye yeniden salınan mahmuzlu kaplumbağaların, kazdıkları tünellerle toprak yapısını değiştirerek ekosistemin toparlanmasına katkı sağladığı bildirildi. Uydu verileri ise kurak arazilerde zamanla yeşil alanların oluşmaya başladığını ortaya koyuyor.
Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahel kuşağında yürütülen bir doğa koruma projesi, beklenmedik bir şekilde çölleşmeye karşı doğal bir çözümün kapısını araladı.
Çalışmanın merkezindeki mahmuzlu kaplumbağaların, sıcaklardan korunmak için yerin 10 ila 15 metre derinliğine ulaşabilen tüneller kazdığı belirlendi.
Buna karşın uzmanlar, mahmuzlu kaplumbağaların ekosisteme sağladığı bu olumlu etkinin türün geleceği açısından riskleri ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.
