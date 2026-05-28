article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
15 Metrelik Tüneller Kazan Kaplumbağalar Çölü Yeşertti

15 Metrelik Tüneller Kazan Kaplumbağalar Çölü Yeşertti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 16:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sahel kuşağında yürütülen bir doğa gözlemi, çölleşmeye karşı beklenmedik bir doğal çözümü gündeme taşıdı. Bölgeye yeniden salınan mahmuzlu kaplumbağaların, kazdıkları tünellerle toprak yapısını değiştirerek ekosistemin toparlanmasına katkı sağladığı bildirildi. Uydu verileri ise kurak arazilerde zamanla yeşil alanların oluşmaya başladığını ortaya koyuyor.

Kaynak: https://bioone.org/journals/chelonian...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahel kuşağında yürütülen bir doğa koruma projesi, beklenmedik bir şekilde çölleşmeye karşı doğal bir çözümün kapısını araladı.

Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahel kuşağında yürütülen bir doğa koruma projesi, beklenmedik bir şekilde çölleşmeye karşı doğal bir çözümün kapısını araladı.

Bölgeye yeniden kazandırılan mahmuzlu kaplumbağaların, kazdıkları derin tüneller sayesinde toprağın yapısını değiştirdiği ve ekosistemin kendini onarmasına katkı sağladığı tespit edildi.

2021 yılında başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 500 mahmuzlu kaplumbağa doğaya salındı. Aşırı sıcaklar nedeniyle yüzeyin zamanla sertleşerek adeta geçirimsiz bir tabaka oluşturduğu Sahel’de, bu durum yağışların toprağa nüfuz etmesini engelliyor ve bitki örtüsünün yeniden oluşmasını zorlaştırıyordu. Araştırmacılar, herhangi bir yapay müdahale, sulama sistemi ya da kimyasal kullanmadan yalnızca yerel türlerin ekosisteme geri kazandırılmasının sonuçlarını gözlemlemeye odaklandı.

Çalışmanın merkezindeki mahmuzlu kaplumbağaların, sıcaklardan korunmak için yerin 10 ila 15 metre derinliğine ulaşabilen tüneller kazdığı belirlendi.

Çalışmanın merkezindeki mahmuzlu kaplumbağaların, sıcaklardan korunmak için yerin 10 ila 15 metre derinliğine ulaşabilen tüneller kazdığı belirlendi.

Bu tüneller, sertleşmiş yüzey tabakasını doğal olarak parçalayarak toprağın su tutma kapasitesini artırıyor. Yağmur sularının daha derine sızmasıyla birlikte toprakta nem dengesi oluşuyor ve uzun süredir uyku halinde olan tohumların filizlenmesi mümkün hale geliyor. Zamanla oluşan bitki örtüsü ise böceklerden mikroorganizmalara kadar birçok canlı türünü yeniden bölgeye çekerek ekolojik döngünün yeniden kurulmasını sağlıyor.

Senegal’de 1990’lı yıllardan bu yana sürdürülen koruma çalışmalarına ek olarak 2021’de gerçekleştirilen toplu salınım sonrası elde edilen uydu verileri, projenin etkisini somut biçimde ortaya koydu. Beş yıllık süreçte, daha önce tamamen kurak ve homojen kum yapısına sahip bölgelerde, kaplumbağa yuvalarının çevresinde yeşil alan kümelenmelerinin oluştuğu gözlemlendi.

Buna karşın uzmanlar, mahmuzlu kaplumbağaların ekosisteme sağladığı bu olumlu etkinin türün geleceği açısından riskleri ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.

Buna karşın uzmanlar, mahmuzlu kaplumbağaların ekosisteme sağladığı bu olumlu etkinin türün geleceği açısından riskleri ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği verileri, habitat kaybı, yasa dışı avlanma ve ticaret nedeniyle popülasyonun ciddi şekilde gerilediğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, söz konusu yöntemin Sahel’deki çölleşme sorununu tek başına çözmeyeceğini ancak doğru arazi kullanımı ve otlatma kontrolüyle birlikte uygulandığında, bozulmuş ekosistemlerin onarımında önemli bir doğal destek mekanizması olabileceğini vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın