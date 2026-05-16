Psikoloji Testi: Sen Ne Kadar Makyavelistsin?

Tuğba Karakoç
16.05.2026 - 16:01

İnsan ilişkilerinde ne kadar stratejiksin? Duygular mı yoksa planlar mı seni yönlendiriyor? Bazen masum görünen bir kararın arkasında ince hesaplar olabilir ya da tamamen içgüdüsel bir dürüstlük. 

Haydi bu testle ne kadar makyavelist olduğunu öğrenelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir arkadaşın senden yardım istedi ama bu yardım sana zaman kaybettirecek ne yaparsın?

4. Bir grup içinde liderlik fırsatı doğduğunda ne yaparsın?

5. Birinin sana karşı dürüst olmadığını fark edersen…

6. Bir tartışmada haklı olmadığını anlarsan…

7. İnsanların seni nasıl gördüğü senin için ne kadar önemli?

8. Bir fırsat sadece tek kişiye verilecekse ve senin kazanma şansın düşükse…

9. Bir plan yaparken en çok neye dikkat edersin?

10. Başarı senin için daha çok ne ifade eder?

Saf dürüstlük ve doğallıkla hareket eden birisin!

Senin sosyal ilişkilerde temel çıkış noktan doğallık ve içtenliktir. İnsanlarla kurduğun bağlarda strateji üretmekten çok, anlık duygu ve samimiyete göre hareket etmeyi tercih edersin. Bu nedenle çevrende güven veren, açık ve anlaşılır bir profil çizersin. Ancak bu yaklaşım, her ortamın aynı derecede iyi niyetli olmadığı durumlarda seni zaman zaman savunmasız bırakabilir. Özellikle rekabetin ve çıkar ilişkilerinin yoğun olduğu sosyal alanlarda, olayları fazla kişisel değerlendirmen nedeniyle zorlanabilirsin. Genel olarak Makyavelist eğilimlerin oldukça düşüktür; senin için önemli olan kazanmak değil, “gerçek ve temiz bir iletişim kurabilmektir”.

Duruma göre strateji geliştirebilen, duygu ve mantık dengesini kurmaya çalışan birisin

Sen hem duygusal farkındalığı olan hem de gerektiğinde mantığını devreye sokabilen dengeli bir yapıya sahipsin. İnsan ilişkilerinde tamamen içgüdüsel davranmazsın; aynı zamanda olayların sonuçlarını da düşünürsün. Bu esnek yapı sayesinde sosyal ortamlarda uyum sağlama becerin yüksektir. Ne tamamen pasif kalırsın ne de her durumda kontrolü ele almaya çalışırsın. Koşullara göre pozisyon alabilen bir yapın vardır. Makyavelist eğilimlerin orta düzeydedir; strateji senin için bir güç aracı değil, daha çok “dengeyi koruma yöntemi”dir.

Gözlem gücü yüksek, zamanlamayı ve stratejik davranışı önemseyen kontrollü birisin

Sen olaylara doğrudan tepki vermek yerine önce gözlem yapmayı ve analiz etmeyi tercih eden bir yapıya sahipsin. İnsanların niyetlerini ve davranışlarını okumakta oldukça başarılı olabilirsin. Kararlarını anlık duygularla değil, çoğu zaman olasılıkları tartarak verirsin. Bu da seni sosyal ilişkilerde daha kontrollü, daha temkinli ve zaman zaman mesafeli biri haline getirir. Makyavelist eğilimlerin belirgin düzeydedir; strateji senin için doğal bir refleks gibidir ve doğru zamanı beklemek senin en güçlü yönlerinden biridir.

Yüksek düzeyde stratejik düşünen, sosyal dinamikleri analiz eden ve güç dengelerini okuyabilen birisin

Sen sosyal ilişkileri büyük ölçüde strateji, güç dengesi ve sonuç odaklılık üzerinden değerlendiren bir zihinsel yapıya sahipsin. İnsan davranışlarını sezgisel değil, analitik bir şekilde çözümleme eğilimindesin. Kararlarında duygulardan çok hedefler ve sonuçlar belirleyici olabilir. Bu durum seni sosyal ortamlarda oldukça etkili, planlı ve kontrol sahibi bir figür haline getirir. Aynı zamanda başkaları tarafından kolay okunmayan bir profil çizersin. Makyavelist eğilimlerin yüksektir; senin için sosyal dünya büyük ölçüde yönetilebilir bir alan ve sen bu alanın kurallarını çözmeyi bilen bir yapıya sahipsin.

