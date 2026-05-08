Narsistik Eğilimlerin Ne Kadar Baskın?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.05.2026 - 11:38

Bu test bir teşhis değildir ve kimseyi “etiketlemek” amacı taşımaz. Sadece günlük hayatta fark etmeden yaptığımız bazı davranışların, kişilik eğilimlerimiz hakkında ne tür ipuçları verebileceğini eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde ele alır. Narsistik eğilimler herkesde farklı oranlarda bulunabilir ve bu durum çoğu zaman tamamen insani bir savunma mekanizmasıdır. Şimdi tek bir soruda, en çok hangi davranışların sana yakın geldiğini seç ve kendinle ilgili küçük bir aynaya bak.

Aşağıdaki davranışlardan sana en çok benzeyenleri seç!

Kendini biliyorsun ve dengelisin!

Bu aralıkta daha dengeli bir benlik algısına sahipsin. Kendi değerini bilsen de bunu sürekli dış onaya bağlamayan bir yapın var. İnsan ilişkilerinde daha empatik ve karşı tarafı anlamaya açık olman, duygusal zekânın güçlü olduğunu gösterir. Genellikle kontrol ihtiyacın düşük ve ilişkilerde karşılıklı dengeyi önemseyen bir tavrın var. Bu da seni sosyal ortamlarda uyumlu biri yapar. Kendini öne çıkarma isteğin sınırlı olduğu için ekip çalışmalarında güvenilir bir profil çizersin. Yine de zaman zaman kendi emeğinin görülmemesi seni düşündürebilir. Bu oldukça normaldir ve narsistik bir eğilimden çok “takdir edilme ihtiyacı” olarak değerlendirilir. Genel olarak sağlıklı sınırlar içinde bir kişilik yapısına sahipsin.

Net bir şekilde kendini beğeniyorsun!

Bu aralık, zaman zaman benlik odağının arttığı ama bunun günlük hayatını baskın şekilde etkilemediği bir yapıya işaret eder. Kendini ifade etme ve görünür olma ihtiyacın ortalamanın biraz üzerindedir. Eleştirilere karşı tamamen kapalı değilsin ancak içten içe kendini savunma ihtiyacı hissedebilirsin. Başarılarının fark edilmesini istemen doğal; fakat bunu zaman zaman daha yoğun hissedebilirsin. Sosyal ortamlarda dikkat çekmek hoşuna gider ama bunun için aşırı çaba göstermezsin. Bu eğilimler kişilik bütünlüğünü bozmaz; daha çok “ben de buradayım” deme isteği olarak okunabilir. Farkındalık geliştirdikçe bu dengeyi daha sağlıklı kurabilirsin.

Belirgin bir şekilde onaylanma ihtiyacın var!

Bu aralıkta benlik algın oldukça güçlü ve dış dünyadan gelen geri bildirimlere duyarlılığın yüksek olabilir. Takdir edilme ve fark edilme ihtiyacı zaman zaman kararlarını bile etkileyebilir. Eleştiri karşısında savunmaya geçme eğilimin olabilir ve bu durum ilişkilerde yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Kendi fikirlerini ön planda tutman doğal olsa da bazen karşı tarafın bakış açısını gölgede bırakabilirsin. Bu yapı narsistik bir kişilikten ziyade güçlü bir benlik algısının dışa yansımasıdır. Ancak denge kurulmadığında ilişkilerde mesafe oluşabilir. Empatiyi bilinçli olarak devreye almak bu dengeyi güçlendirir.

Yüksek narsizm eğilimlerin var!

Bu aralıkta benlik odağının oldukça güçlü olduğu ve dış onayın senin için önemli bir motivasyon kaynağı haline geldiği söylenebilir. Fark edilme, onaylanma ve kontrol duygusu senin için belirleyici olabilir. İlişkilerde zaman zaman karşı tarafın duygularını ikinci plana atma eğilimi oluşabilir. Kendi bakış açını merkezde tutmak, iletişimde çatışmalara yol açabilir. Bu durum çoğu zaman bilinçli değildir; alışkanlık haline gelmiş bir düşünme biçimidir. Bu sonuç bir “etiket” değil, sadece bir farkındalık işaretidir. Bu tür eğilimler doğru yönetildiğinde güçlü liderlik, özgüven ve karizma gibi olumlu yönlere dönüşebilir. Önemli olan, benlik algısını başkalarının varlığını gölgelemeyecek şekilde dengelemektir.

