Dürüst Oluyoruz: Seni Asıl Üzen Şey Ne?

Seni en çok üzen şey, aslında yeterince değer görmediğini hissetmek. İnsanların davranışlarını çoğu zaman “beni önemsemiyorlar” filtresiyle yorumluyorsun. Bu his seni daha hassas yapıyor. Küçük şeyler bile büyüyebiliyor çünkü altında yatan şey sadece o an değil, geçmişten gelen bir “değerli miyim?” sorusu. Gerçek şu ki, değer görmek sadece dışarıdan gelen bir şey değil. Sen kendine ne kadar değer verdiğinde, dış dünyanın etkisi o kadar azalır. Bu farkındalık seni çok rahatlatacak.