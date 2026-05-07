Depresyonun Hangi Noktasındasın?

Bu evrede duygusal olarak bir miktar zorlanıyor olabilirsin ancak hâlâ günlük hayatınla bağın kopmuş değil. Motivasyonun zaman zaman düşse de işlevselliğini koruyorsun. Bu durum genellikle stres, yorgunluk veya yaşam koşullarındaki değişimlerle ilişkili olabilir. Kendine karşı daha eleştirel olduğun bir dönemden geçiyorsun. Bu, farkındalığını artırabilir ama uzun vadede seni yıpratabilir. Bu yüzden kendine karşı daha anlayışlı olmayı öğrenmek önemli. Küçük keyif veren aktiviteleri hayatında tutmak bu süreci hafifletebilir. Bu evre genellikle geçicidir. Ancak bu duygular uzarsa ya da yoğunlaşırsa bir uzmandan destek almak oldukça faydalı olabilir. Kendini ihmal etmemek bu noktada en önemli adım.