article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Depresyonun Hangi Noktasındasın?

Depresyonun Hangi Noktasındasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.05.2026 - 13:04

Bu test, duygusal durumunu anlamana yardımcı olmak için hazırlanmıştır ancak bir teşhis değildir. Sadece kendini daha iyi tanıman için bir farkındalık aracı olarak düşünmelisin. Ruh halin zamanla değişebilir ve bu oldukça normaldir. Şimdi içinden geldiği gibi cevap ver ve hangi evrede olduğunu keşfet.

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Cinsiyetini seçerek başla!

3. Sabahları uyanmak senin için nasıl bir deneyim?

4. Gün içinde enerjin nasıl?

5. Sosyal ilişkilerin nasıl ilerliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eskiden sevdiğin şeylere karşı hislerin?

7. Kendinle ilgili düşüncelerin?

8. Uyku düzenin nasıl?

9. Gelecek hakkında ne hissediyorsun?

10. Genel ruh halini nasıl tanımlarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafif Duygusal Düşüş Evresi

Bu evrede duygusal olarak bir miktar zorlanıyor olabilirsin ancak hâlâ günlük hayatınla bağın kopmuş değil. Motivasyonun zaman zaman düşse de işlevselliğini koruyorsun. Bu durum genellikle stres, yorgunluk veya yaşam koşullarındaki değişimlerle ilişkili olabilir. Kendine karşı daha eleştirel olduğun bir dönemden geçiyorsun. Bu, farkındalığını artırabilir ama uzun vadede seni yıpratabilir. Bu yüzden kendine karşı daha anlayışlı olmayı öğrenmek önemli. Küçük keyif veren aktiviteleri hayatında tutmak bu süreci hafifletebilir. Bu evre genellikle geçicidir. Ancak bu duygular uzarsa ya da yoğunlaşırsa bir uzmandan destek almak oldukça faydalı olabilir. Kendini ihmal etmemek bu noktada en önemli adım.

Orta Düzey Depresif Belirtiler

Artık sadece moral düşüklüğünden öteye geçmiş bir durumdasın. Günlük hayatın etkilenmeye başlamış ve eskiden keyif aldığın şeyler sana eskisi gibi gelmiyor. Sosyal ilişkilerde mesafe koyma eğilimin artmış olabilir. Bu evrede kişi genellikle kendini yalnız hisseder ve anlaşılmadığını düşünür. İçsel eleştiriler yoğunlaşır ve özgüven zedelenebilir. Bu durum zamanla daha derin bir ruh haline dönüşebilir. Bu noktada destek almak oldukça önemlidir. Duygularını bastırmak yerine ifade etmek, rutin oluşturmak ve küçük hedefler koymak süreci yönetmene yardımcı olabilir. Bu bir zayıflık değil, aksine kendine yatırım yapma sürecidir.

Yoğun Depresyon Evresi

Bu evrede duygusal yük oldukça ağır hissedilir. Enerji eksikliği, umutsuzluk ve hayattan kopma hissi belirgin hale gelmiştir. Günlük görevleri yerine getirmek bile zorlayıcı olabilir. Kendilik algın ciddi şekilde etkilenmiş olabilir ve değersizlik düşünceleri yoğunlaşmış olabilir. Bu, kişinin iç dünyasında ciddi bir mücadele yaşadığını gösterir. Sosyal izolasyon da bu süreçte artabilir. Bu noktada profesyonel destek almak kritik önem taşır. Tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Bir psikolog ya da psikiyatrist desteği bu süreci daha sağlıklı atlatmana yardımcı olabilir. Bu evre geçici olabilir ama destekle daha hızlı ve sağlıklı aşılır.

Dalgalı Ruh Hali Evresi

Duyguların oldukça değişken ve bu durum seni yoruyor olabilir. Bir gün kendini iyi hissederken diğer gün tamamen farklı bir ruh haline geçebilirsin. Bu dalgalanmalar kafa karıştırıcıdır. Bu evrede kişi genellikle ne hissettiğini tam olarak tanımlamakta zorlanır. Bazen umutlu bazen umutsuz hissetmek, içsel bir gelgit yaratır. Bu da karar verme süreçlerini zorlaştırabilir. Kendini gözlemlemek bu evrede çok önemli. Hangi durumların seni etkilediğini fark etmek, bu dalgalanmaları anlamana yardımcı olur. Gerekirse bir uzmandan destek alarak bu iniş çıkışları daha dengeli hale getirebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın