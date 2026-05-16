47 Yıllık Araştırma Sonuçlandı: İnsan Vücudunun Çökmeye Başladığı Kritik Yaş Belli Oldu!

Elde edilen veriler, bireylerin geçmişteki spor alışkanlıklarından veya antrenman seviyelerinden bağımsız olarak fiziksel kapasitenin 35 yaş itibarıyla düşüş trendine girdiğini gösteriyor. Bu dönüm noktasından itibaren kas gücü, dayanıklılık ve genel kondisyon seviyelerinde kademeli bir azalma kaydediliyor. Söz konusu çökme ivmesi, ilerleyen yaşla birlikte daha belirgin ve hızlı bir seyir izliyor.