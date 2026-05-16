Haberler
Yaşam
47 Yıllık Araştırma Sonuçlandı: İnsan Vücudunun Çökmeye Başladığı Kritik Yaş Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 15:54

İsveç’te yürütülen ve yaklaşık yarım asrı geride bırakan kapsamlı bir araştırma, insan vücudunun fiziksel zirvesine ve yaşlanma sürecinin başlama dönemine ışık tutuyor. Karolinska Enstitüsü bünyesinde, İsveç Fiziksel Aktivite ve Fitness Çalışması (SPAF) kapsamında gerçekleştirilen bu bilimsel takip, yaşla birlikte performansta yaşanan değişimleri gözler önüne seriyor. Araştırma çerçevesinde, rastgele seçilen yüzlerce kadın ve erkeğin 16 yaşından 63 yaşına kadar olan fiziksel süreçleri, 47 yıl boyunca düzenli ölçümlerle kayıt altına alınıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
Araştırmanın metodu benzer çalışmalardan ayrışıyor

Geçmiş dönemlerde yapılan yaşlanma ve performans odaklı çalışmaların büyük bölümü, farklı yaş gruplarındaki bireylerin anlık verilerini karşılaştıran kesitsel yöntemlere dayanıyor. SPAF projesi ise aynı bireyleri onlarca yıl boyunca kesintisiz takip etmesi sebebiyle alanında az rastlanır bir uzun vadeli veri tabanı sunuyor. Aynı katılımcıların zaman içindeki biyolojik değişimlerini inceleyen uzmanlar, yaşlanmanın kas ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini daha net bir şekilde analiz etme imkanı buluyor. Elde edilen çarpıcı sonuçlar, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle adlı bilimsel dergide yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

Fiziksel çökme tahmin edilenden daha erken bir yaşta başlıyor

Elde edilen veriler, bireylerin geçmişteki spor alışkanlıklarından veya antrenman seviyelerinden bağımsız olarak fiziksel kapasitenin 35 yaş itibarıyla düşüş trendine girdiğini gösteriyor. Bu dönüm noktasından itibaren kas gücü, dayanıklılık ve genel kondisyon seviyelerinde kademeli bir azalma kaydediliyor. Söz konusu çökme ivmesi, ilerleyen yaşla birlikte daha belirgin ve hızlı bir seyir izliyor.

Düzenli egzersiz yapmak yaşlanma hızını yavaşlatıyor

Performanstaki erken düşüş eğilimine rağmen araştırma, fiziksel aktivitenin her yaşta kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yetişkinlik döneminde aktif bir hayata geçiş yapan bireylerin fiziksel kapasitelerinde %5 ila %10 arasında bir gelişim kaydediliyor. Araştırmanın başyazarı Maria Westerståhl, harekete geçmek için hiçbir zaman geç kalınmadığını ifade ederken, egzersizin performanstaki kaybı tamamen durduramasa bile süreci ciddi ölçüde yavaşlattığını vurguluyor.

Katılımcıların sonraki yaş evreleri de incelenmeye devam ediyor

Bilim insanları, yaşam tarzı ve biyolojik süreçlerin yaşlanma üzerindeki etkilerini daha derinlemesine incelemek adına projeyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, gelecek yıl 68 yaşına basacak olan katılımcılar yeniden kapsamlı testlere tabi tutuluyor. Uzmanlar sonraki aşamalarda 35 yaşındaki kırılmanın arkasında yatan temel mekanizmaları çözmeyi amaçlıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
