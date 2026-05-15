article/comments
article/share
Haberler
Video
Pavyona Giden Tebliğcinin Kafasında Konfeti Patlattılar

Pavyona Giden Tebliğcinin Kafasında Konfeti Patlattılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 17:05

İçerik Devam Ediyor

Vatandaşların yaşam tarzına müdahalede bulunarak kimi zaman spor salonuna kimi zaman tekel dükkanlarına giden tebliğciler, bu kez pavyonda görüntülendi. Pavyonda tebliğ yapan bir kişi konuşmasını bitirir bitirmez kafasında konfeti patlatıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tebliğciler bu kez bir pavyonda ortaya çıktı: Kafasında konfeti patlatıldı.

Tebliğciler bu kez bir pavyonda ortaya çıktı: Kafasında konfeti patlatıldı.

Kendilerine ‘Tebliğciler’ diyen bir grup, sık sık vatandaşları taciz etmeleriyle gündeme geliyor. Vatandaşların yaşam tarzına müdahalede bulunan grup; spor salonlarına, tekel bayilerine ve hatta parkta oturan insanlarına yanına giderek tebliğde bulunduklarını iddia ediyor. 

Pavyonda tebliğ yaptığını ileri süren bir kişi “Kabire girmeden, musallaya yatmadan hazırlığınızı yapın diyor. Allah hepimize musallaya yatmadan güzel bir tövbe nasip eylesin. Hepimizi cehennem azabından muhafaza eylesin” dedi.

Tebliğcinin konuşması biter bitmez ise mekanda bulunanlar tarafından kafasında konfeti patlatıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
3
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın