Pavyona Giden Tebliğcinin Kafasında Konfeti Patlattılar

Kendilerine ‘Tebliğciler’ diyen bir grup, sık sık vatandaşları taciz etmeleriyle gündeme geliyor. Vatandaşların yaşam tarzına müdahalede bulunan grup; spor salonlarına, tekel bayilerine ve hatta parkta oturan insanlarına yanına giderek tebliğde bulunduklarını iddia ediyor.

Pavyonda tebliğ yaptığını ileri süren bir kişi “Kabire girmeden, musallaya yatmadan hazırlığınızı yapın diyor. Allah hepimize musallaya yatmadan güzel bir tövbe nasip eylesin. Hepimizi cehennem azabından muhafaza eylesin” dedi.

Tebliğcinin konuşması biter bitmez ise mekanda bulunanlar tarafından kafasında konfeti patlatıldı. O anlar kameralara yansıdı.