Uzay Fotoğrafçısı Dong Shuchang, Tibet'te Nadir Görülen 'Red Sprites’ İsimli Doğa Olayını Görüntüledi

Birçoğumuz şimşek ve yıldırımı sadece bulutlar ile yeryüzü arasında gerçekleşen bir elektrik boşalması olarak biliriz. Ancak 'Kırmızı Cinler', bildiğimiz fırtınaların tam tersi yönünde, yani bulut tabanından yukarıya, uzayın sınırına (mezosfere) doğru hareket eder. Genellikle yeryüzündeki çok şiddetli pozitif yıldırım düşmelerinin hemen ardından, yaklaşık 80 km yükseklikte tetiklenirler ve sadece birkaç milisaniye sürerler. Onları bu kadar gizemli yapan şey de tam olarak bu: Doğru zamanda, doğru ekipmanla doğru yere bakmıyorsanız, orada olduklarını asla fark edemezsiniz.

İşin daha da heyecan verici kısmı, bu karede olduğu gibi bazen bu kızıl gövdenin en üst kısmında çok nadir görülen yeşil bir parıltı (green afterglow) kalmasıdır. Bilim insanları bu durumu üst atmosferdeki oksijen atomlarının yıldırımdan gelen enerjiyle uyarılmasına bağlıyor. Gece karanlığında bir anda beliren bu devasa ışık sütunları, antik çağlarda yaşansaydı muhtemelen bir mitolojiye ya da tanrıların öfkesine yorulurdu; bugün ise evrenin ne kadar büyüleyici sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatıyor.

Bu doğa olayı Türkiye'de görülüyor mu?

Evet, bu büyüleyici doğa olayı Türkiye'de yaşanabiliyor ve daha önce de defalarca görüntülenmiş. 'Kırmızı Cin' (Sprite) adı verilen bu hadise, özellikle kış ve sonbahar aylarında Marmara, Karadeniz ve Ege denizleri açıklarında oluşan çok güçlü, yıldırımlı fırtına bulutlarının üzerinde, yani atmosferin yaklaşık 50-90 kilometre yukarısında meydana gelir. Ancak milisaniyeler içinde gerçekleşip bittiği ve fırtınanın kendisi değil, yüzlerce kilometre uzaktaki üst atmosfer katmanı gözlenmesi gerektiği için çıplak gözle fark edilmesi neredeyse imkansızdır. Şehir ışıklarından uzak, zifiri karanlık bölgelerde ve doğru kamera ekipmanlarıyla bakıldığında Türkiye semalarında da bu harika görsel şölene tanıklık etmek mümkündür.