Uzay Fotoğrafçısı Dong Shuchang, Tibet'te Nadir Görülen 'Red Sprites’ İsimli Doğa Olayını Görüntüledi

Gökyüzüne bakmak her birimize huzur veriyor. Sadece maviyken bile büyüleyici olan gökyüzü bazen öyle bir gösteri hazırlıyor ki, kendinizi bir bilimkurgu filminin ya da başka bir gezegenin tam ortasında hissedebiliyorsunuz. Bulutların kilometrelerce üzerinde, insan gözünün yakalamakta zorlandığı öyle anlar yaşanıyor ki, bir fotoğrafçının sabrı ve teknolojisiyle birleştiğinde ortaya muazzam görüntüler çıkıyor. 'Kırmızı Cin' (Red Sprite) adı verilen nadir hava olayı da tam olarak böyle bir etki yarattı.
Uzay fotoğrafçısı Dong Shuchang, Tibet'in o uçsuz bucaksız ve temiz gökyüzünde, fırtına bulutlarının hemen üzerinde beliren bu devasa kızıl ışık patlamalarını yakalamayı başardı. Sosyal medyada yayılan bu büyüleyici anlar, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Peki, gökyüzünü bir anda kan kırmızısına boyayan ve devasa bir denizanasını andıran bu gizemli ışıkların ardındaki sır ne?
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