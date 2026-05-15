Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sandviç ve Çaya Ödediği Fiyatı Paylaşan Kullanıcı Şoke Etti

İstanbul'un havalimanlarındaki işletmeler, fahiş fiyatlarla sık sık gündeme geliyor. X'te '@ZamHaberAjans' isimli hesap bir takipçiden gelen mesajı paylaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sandviç ve çay alan vatandaşın toplam 735 TL hesap ödediği ortaya çıktı.

Güncel faturaya göre, işletmede satılan tek bir sandviç için 550 TL, sıradan bir bardak çay için ise tam 185 TL ücret kesildiği görüldü.

Söz konusu fiyat sosyal medyada gündem oldu. Özellikle havalimanlarındaki yiyecek ve içecek fiyatlarının fahiş düzeyde olmasından dert yanan tüketiciler, bu durumun denetlenmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulundu.