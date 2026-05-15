Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sandviç ve Çaya Ödediği Fiyatı Paylaşan Kullanıcı Şoke Etti

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 13:27

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu kez uçuş trafiğiyle değil, yiyecek-içecek sektöründeki astronomik fiyat artışlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Havalimanı içerisindeki bir işletmeden alışveriş yapan bir yolcunun paylaştığı fişte sandviç ve çaya 735 TL ödediği görüldü.

Sandviç ve çay 735 TL.

İstanbul'un havalimanlarındaki işletmeler, fahiş fiyatlarla sık sık gündeme geliyor. X'te '@ZamHaberAjans' isimli hesap bir takipçiden gelen mesajı paylaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sandviç ve çay alan vatandaşın toplam 735 TL hesap ödediği ortaya çıktı.

Güncel faturaya göre, işletmede satılan tek bir sandviç için 550 TL, sıradan bir bardak çay için ise tam 185 TL ücret kesildiği görüldü.

Söz konusu fiyat sosyal medyada gündem oldu. Özellikle havalimanlarındaki yiyecek ve içecek fiyatlarının fahiş düzeyde olmasından dert yanan tüketiciler, bu durumun denetlenmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulundu.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
