Ekonomist Selçuk Geçer Altın Fiyatı İçin "Ulaşılmaz" Denilen Rakamı Açıkladı

Altın fiyatlarında bir süredir durgunluk yaşanıyor. Ekonomist Selçuk Geçer, altın için tahminlerini açıkladı. Orta Doğu’da yaşanan gerilime dikkat çeken Geçer, “Altın fiyatlarında 5 bin doların üstünün çok yakın olduğunu görüyorum. Her koşulda 5 bin doların üzerine doğru giden ons altın fiyatı göreceğiz” diye konuştu.

Geçer'in altın fiyatı tahmini şöyle oldu:

'Olası bir başka büyük jeopolitik gerilimde ise özellikle altın ve gümüş fiyatlarının çok daha sert hareketler yapabileceği kanaatindeyim. Altın son günlerde yataya bağladı. Altın fiyatlarının kendisine taban oluşturduğunu net görüyoruz. İnsanlar artık 4 bin 600-4 bin 700 dolar seviyelerine ucuz demeye başladı. Dünyada da böyle. Bankalar da ucuz diyor. Bundan sadece 1 yıl öncesinde 2 bin 500 dolar seviyesi bile hedef olarak ortaya konuluyordu. 4 bin 500 dolar ise ulaşılamayacak seviyeler olarak konuşuluyordu.'

Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatları için 3 senaryoyu ise şu sözlerle açıkladı:

'Altın bir miktar süründürecek demiştik; o hareketi net şekilde yapıyor. Peki bu hikaye ne zaman bitecek? Altın ne tarafa doğru evrilecek?

İlk senaryo savaş kontrollü devam edecek. Savaş devam ederken Hürmüz Boğazı’ndan da kontrollü geçiş sağlanacak. Altın yine yatay seyretmeye devam eder. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren altın yüksek ihtimalle 5 bin-5 bin 500 dolar seviyelerine gelir.

İkinci senaryoda Hürmüz Boğazı’nda kriz daha derinleşir. Fed faiz indirimlerini rafa kaldırır, dolar ve tahvillerden çıkış olur. Altın yükselişi gelir.

Üçüncü senaryoda altın fiyatlarının sigorta haline gelmesi hızlı şekilde yükselmesini beraberinde getirir.'

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*