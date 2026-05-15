Ekonomist Selçuk Geçer Altın Fiyatı İçin "Ulaşılmaz" Denilen Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 12:41

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube hesabından gündeme dair değerlendirmede bulundu. Geçer, altın fiyatları için 5 bin dolar tahmininde bulundu. Bu rakamın ‘çok yakın’ zamanda görüleceğini ileri süren Geçer, “Olası bir başka büyük jeopolitik gerilimde ise özellikle altın ve gümüş fiyatlarının çok daha sert hareketler yapabileceği kanaatindeyim” dedi. 

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcı tarafından günü gününe araştırılıyor. 'Altın ne kadar?', 'Altın fiyatları yükselecek mi?' sorusu merak edilirken altında son durum belli oldu:

Gram altın fiyatı

Gram altın 6 bin 669 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10 bin 798 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 596 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 60 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 594 dolar

Ekonomist Selçuk Geçer'den ons altın için 5 bin dolar tahmini.

Altın fiyatlarında bir süredir durgunluk yaşanıyor. Ekonomist Selçuk Geçer, altın için tahminlerini açıkladı. Orta Doğu’da yaşanan gerilime dikkat çeken Geçer, “Altın fiyatlarında 5 bin doların üstünün çok yakın olduğunu görüyorum. Her koşulda 5 bin doların üzerine doğru giden ons altın fiyatı göreceğiz” diye konuştu.

Geçer'in altın fiyatı tahmini şöyle oldu:

'Olası bir başka büyük jeopolitik gerilimde ise özellikle altın ve gümüş fiyatlarının çok daha sert hareketler yapabileceği kanaatindeyim. Altın son günlerde yataya bağladı. Altın fiyatlarının kendisine taban oluşturduğunu net görüyoruz. İnsanlar artık 4 bin 600-4 bin 700 dolar seviyelerine ucuz demeye başladı. Dünyada da böyle. Bankalar da ucuz diyor. Bundan sadece 1 yıl öncesinde 2 bin 500 dolar seviyesi bile hedef olarak ortaya konuluyordu. 4 bin 500 dolar ise ulaşılamayacak seviyeler olarak konuşuluyordu.'

Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatları için 3 senaryoyu ise şu sözlerle açıkladı:

'Altın bir miktar süründürecek demiştik; o hareketi net şekilde yapıyor. Peki bu hikaye ne zaman bitecek? Altın ne tarafa doğru evrilecek?

İlk senaryo savaş kontrollü devam edecek. Savaş devam ederken Hürmüz Boğazı’ndan da kontrollü geçiş sağlanacak. Altın yine yatay seyretmeye devam eder. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren altın yüksek ihtimalle 5 bin-5 bin 500 dolar seviyelerine gelir.

İkinci senaryoda Hürmüz Boğazı’nda kriz daha derinleşir. Fed faiz indirimlerini rafa kaldırır, dolar ve tahvillerden çıkış olur. Altın yükselişi gelir. 

Üçüncü senaryoda altın fiyatlarının sigorta haline gelmesi hızlı şekilde yükselmesini beraberinde getirir.'

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
