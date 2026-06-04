Sevgili Kova, bugün Venüs ile Jüpiter'in uyumlu açısı, sana evinde, yuvanda ve ailende hissedeceğin kocaman, sıcacık bir huzur getiriyor. Dış dünyanın tüm yorgunluklarını kapıda bırakıp kendi köklerine ve iç dünyana çekildiğinde bulacağın büyük şifa paha biçilemez. Evini güzelleştirmek, ailene vakit ayırmak günün en kârlı yatırımı olacak.

Gayrimenkul, kiralama, ev alım satımı veya aile şirketleriyle ilgili konularda karşına kaçırılmayacak fırsatlar çıkabilir. Uzun zamandır hayalini kurduğun o huzurlu yaşam alanını yaratmak için eline geçen bütçe veya önüne çıkan fırsat seni çok mutlu edecektir. Kök saldıkça bereketin de artıyor.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde aidiyetin, şefkatin ve 'İşte benim evim burası' hissinin kalbini sıcacık saracağı bir gün. Partnerinle evde yapacağınız sakin, huzurlu bir program veya ailelerinizi dahil edeceğiniz neşeli bir sofra aşkınızı köklendirecektir. Bekarsan, geçmişten gelen, aileni veya senin özünü çok iyi tanıyan, sana güvenli ev hissiyatını verebilecek nostaljik biri kalbinde yepyeni bir sayfa açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...