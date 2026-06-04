Sevgili Kova, bugün Venüs ile Jüpiter'in şefkatli açısı, partnerinle ilişkinizi o dış dünyanın çılgın kalabalığından tamamen kurtarıp, yuvanızın sıcaklığına davet ediyor. Evde baş başa geçireceğiniz kaliteli zaman, birlikte eski fotoğraflara bakmak veya gelecekteki ailenizin hayalini kurmak, aranızdaki o aidiyet yeminini sessizce ama çok güçlü bir şekilde yenileyecektir.

Ama bekarsan, seni yoran maceralardan ziyade gerçekten kök salabileceğin, sana huzur ve güvenlik vadeden insanlara kalbinin kapılarını açıyorsun. Belki ailenden birinin tanıştıracağı veya seninle aynı kültürel kökleri paylaşan, geleneklere saygılı ve şefkatli kişi, ruhunun o çok aradığı sığınağı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...