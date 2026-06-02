Sevgili Kova, bugün Güneş ile Satürn enerjisi, ilişkinde eğlence ile ciddiyet arasındaki o ince çizgiyi mükemmel bir şekilde ayarlamanı sağlıyor. Partnerinle romantik anların tadını çıkarırken, bir yandan da ilişkinizin gelecekteki rotasını büyük bir olgunlukla, birbirinizi kırmadan planlayacaksınız. Böylece neşeli ama bir o kadar da sarsılmaz bir bağ kuracaksınız.

Ama bekarsan, sadece anlık bir elektrik aldığın için değil, zekasına ve hayat duruşuna saygı duyduğun için birine kalbini açacaksın. Hem senin bağımsız alanına saygı duyacak hem de sana hayatı boyunca eşlik edebilecek ciddiyetteki o kişi, belki de katıldığın entelektüel bir hobi grubunda karşına çıkacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...