Sevgili Kova, bugün aşk hayatında yüzeyin altına iniyorsun. Ay derin bağlar alanında ilerliyor ve konuşulmayan ne varsa gündeme gelmek istiyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda söylenmemiş bir konu var ve ikiniz de bunu biliyorsunuz. Bugün onu açmak zor gelebilir, ama Pallas iletişim alanında geri gittiği için önce nasıl söyleyeceğini düşünmelisin; doğru kelimeyi bulmak konunun kendisinden daha önemli.

Bekarsan, yüzeysel sohbetlerden sıkıldığın bir gündesin. Küçük konuşmalar, boş flörtler sana anlamsız geliyor. Bugün derinleşebileceğin biriyle karşılaşırsan geri çekilmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…