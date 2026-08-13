Sevgili Kova, bugün yüzeyin altına iniyorsun. Ay ortak kaynaklar alanında ilerlerken paylaşılan konular gündemine giriyor. Sezgi gücünle her şeyin en doğrusunu fark edeceğin bir gün. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Çözüm odaklı ve yapıcı olmak işini kolaylaştırır. Pallas iletişim alanında geri harekete geçiyor ve bir konuyu nasıl anlattığını gözden geçirmeni istiyor. Kelimelerini yumuşatarak seçmek harikalar yaratır. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu ilişkiler alanında büyük bir teklif getirebilir. Kalbini heyecanlandıracak gelişmelere hazır ol!

Maddi konularda derin bir konu netleşiyor. Bir borç ya da destek meselesinde bugün somut bir adım atabilirsin. Üzerindeki finansal yüklerin hafiflemesi seni çok rahatlatacak.

Aşk hayatında derinleşme var. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni artırıyor. Samimiyetle açılan kalpler birbirine daha da yakınlaşır. Bekar bir Kova burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni tatmin etmiyor. Ruhuna dokunacak dürüst ve derin duygulara kalbini açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…