Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bu Türk Lirası 66 Bin TL'den Satılıyor

Peki, bu paranın fahiş ücretle satılmasına neden olan hata ne? Paranın ön yüzünde yer alan Mustafa Kemal Atatürk portresinin göz bölümünde çok net bir basım hatası bulunuyor. Satıcının aktardığı bilgilere göre, portredeki sol göz olması gerekenden büyük basılırken, sağ göz ise daha küçük ve kapalı bir şekilde kalıptan çıkmış durumda. Bu nadir kusur, parayı sıradan bir hatıra paradan ayırarak 'çok çok nadir' kategorisine yükseltiyor.

'İkinci el' ve 'çok iyi kondisyonda' olarak sınıflandırılan bu hatalı basım gümüş para için talep edilen güncel bedel ise tam 66 bin 500 Türk Lirası. İlan platformunda satıcının ürüne yüzde 5 oranında bir indirim uyguladığı ve ücretsiz kargo avantajı sunduğu göze çarpıyor. Stokta yalnızca 1 adet bulunan parçaya dair uzmanlar, bu tür baskı hatalarına sahip paraların zaman geçtikçe değer kazandığını belirtiyor.