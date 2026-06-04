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Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bu Türk Lirası 66 Bin TL'den Satılıyor

Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bu Türk Lirası 66 Bin TL'den Satılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 18:11
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Geçmiş yıllara ait nadir parçaların yüksek bedellerle alıcı bulduğu e-ticaret platformlarında, bu kez darphane üretimi sırasında meydana gelen bir baskı hatası için istenen verilecek ücret ortaya çıktı. 1920-1970 yıllarını kapsayacak şekilde sadece 23 bin adet basılan 25 liralık hatıra parası 66 bin 500 TL'den satışa konuldu.

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Hatalı basım para 66 bin 500 TL'den satışa konuldu.

Hatalı basım para 66 bin 500 TL'den satışa konuldu.

Söz konusu ilan detaylarına göre satışa sunulan bu özel parça, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 50. yılı anısına, 1920-1970 yıllarını kapsayacak şekilde özel olarak basılmıştı. Döneminde sadece 23 bin adet basılan, 16 gram ağırlığındaki gümüş 25 liralık hatıra para, üretim bandından kaynaklanan bir kusura sahip.

Atatürk portresindeki o detay fiyatı katladı.

Atatürk portresindeki o detay fiyatı katladı.

Peki, bu paranın fahiş ücretle satılmasına neden olan hata ne? Paranın ön yüzünde yer alan Mustafa Kemal Atatürk portresinin göz bölümünde çok net bir basım hatası bulunuyor. Satıcının aktardığı bilgilere göre, portredeki sol göz olması gerekenden büyük basılırken, sağ göz ise daha küçük ve kapalı bir şekilde kalıptan çıkmış durumda. Bu nadir kusur, parayı sıradan bir hatıra paradan ayırarak 'çok çok nadir' kategorisine yükseltiyor.

'İkinci el' ve 'çok iyi kondisyonda' olarak sınıflandırılan bu hatalı basım gümüş para için talep edilen güncel bedel ise tam 66 bin 500 Türk Lirası. İlan platformunda  satıcının ürüne yüzde 5 oranında bir indirim uyguladığı ve ücretsiz kargo avantajı sunduğu göze çarpıyor. Stokta yalnızca 1 adet bulunan parçaya dair uzmanlar, bu tür baskı hatalarına sahip paraların zaman geçtikçe değer kazandığını belirtiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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