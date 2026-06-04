Cüzdanınızı Kontrol Edin: Bu Türk Lirası 66 Bin TL'den Satılıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçmiş yıllara ait nadir parçaların yüksek bedellerle alıcı bulduğu e-ticaret platformlarında, bu kez darphane üretimi sırasında meydana gelen bir baskı hatası için istenen verilecek ücret ortaya çıktı. 1920-1970 yıllarını kapsayacak şekilde sadece 23 bin adet basılan 25 liralık hatıra parası 66 bin 500 TL'den satışa konuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatalı basım para 66 bin 500 TL'den satışa konuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atatürk portresindeki o detay fiyatı katladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın