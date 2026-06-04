Yapay Zeka İlerlerken Biz Ne Kaybediyoruz?
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İnsanoğlu binlerce yıldır gelişerek, değişerek, öğrenerek ve her zaman bir önceki nesilden daha deneyimli, daha becerikli ve daha bilgili olarak ilerlemeyi başarmış; bu yeteneği sayesinde de türünü devam ettirebilmiştir.
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Bugün, insan tarafından üretilen bilgiye kolay ulaşabilmek için internetin icadıyla başlayan uzun bir sürecin devamında, hatta belki de son aşamasındayız.
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Bana göre en büyük tehlike tam da burada başlıyor. Çünkü yapay zekâ inanılmaz derecede güzel saçmalayabiliyor. 🙂
Yani başlıkta da okuduğunuz gibi; yapay zekâ kazanırken, biz bazı şeyleri kaybediyoruz.
Yapay zekâ, internet, teknoloji, Metaverse ya da adına ne derseniz deyin; hiçbirinin insanın önüne geçecek kadar değerli olamayacağına inanıyorum.
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