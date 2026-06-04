Yapay Zeka İlerlerken Biz Ne Kaybediyoruz?

Bilimsellik, etik ve ahlak konusunda herhangi bir kaygısı yok. Onun amacı doğruyu bulmak değil, en olası cevabı üretmek.

Bilgi ve deneyimler, insan odaklı ve insan ürünü olduğu sürece değerlidir; yani organik olmalıdır. Bu yüzden yapay zekâ tarafından üretilmiş bir fotoğraf gördüğümüzde artık eskisi kadar heyecanlanmıyor, hatta çoğu zaman yüzümüzü ekşitiyoruz.

Yapay zekânın kullanılmadığı bir sektör, bir moda akımı, bir oda ya da herhangi bir alan neredeyse kalmadı. Bu yoğun kullanım süreci, bilginin değerini düşürdüğü kadar üretimin, birçok becerinin ve yeteneğin de sorgulanmasına neden oluyor.

Yakında, bir koleksiyoncu gibi yalnızca insanlar tarafından üretilmiş hatalı ama gerçek ve organik ürünlerin peşinden koşabiliriz. Çünkü bu hızla ilerlersek, üretim dahil hiçbir şey tamamen insana ait kalmayacak.

Elbette bunların hepsi benim kişisel düşüncelerim. Bana katılıp katılmamak size kalmış.

Bir bilişim ve teknoloji uzmanı olarak, son dönemde insan odaklı tasarım, inovatif düşünce ve yaratıcı düşünce üzerine çalışıyorum. Bu süreçte girişimcilerin ve öğrencilerin değerli, özgün ve doğru fikirler bulmakta giderek daha fazla zorlandığını bizzat gözlemliyorum.