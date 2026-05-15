Her Gün Milyonlarca Kişiye İş Buluyordu! Dev Platform Bu Kez Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkaracak

Şirket, daha önce de merkezinin bulunduğu Kaliforniya eyaleti başta olmak üzere farklı bölge ofislerinde benzer işten çıkarma dalgaları yönetmişti. Ancak son alınan yüzde 5'lik küçülme kararı, küresel teknoloji pazarındaki istihdam krizinin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

LinkedIn nedir?

2003 yılında kurulan ve günümüzde Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren platform, klasik sosyal medyadaki (Instagram, Facebook vb.) eğlence odaklı içerikler yerine tamamen kariyer, iş hayatı ve sektörel gelişmelere odaklanır.

LinkedIn; iş arayanlar için bir fırsat kapısı, çalışanlar için bir dijital kimlik ve network alanı, şirketler için ise en prestijli yetenek avcılığı ve kurumsal iletişim platformudur.