Her Gün Milyonlarca Kişiye İş Buluyordu! Dev Platform Bu Kez Yüzlerce Çalışanı İşten Çıkaracak

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 16:48

Dünya genelinde milyonlarca profesyonelin kariyer basamaklarını tırmanmasına, şirketlerin ise aradığı nitelikli iş gücüne ulaşmasına aracılık eden iş dünyasının en büyük sosyal ağ platformu LinkedIn, bu kez ezber bozan bir gelişmeyle gündeme geldi. Bugüne kadar istihdam pazarının can damarı olan dev platform, teknoloji sektörünü esir alan küresel değişim dalgasına daha fazla direnmedi ve kendi bünyesinde büyük bir işten çıkarma operasyonu başlatacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük iş bulma platformu LinkedIn, işten çıkarmalara başlayacak.

Son dönemde Silikon Vadisi merkezli teknoloji devlerini etkisi altına alan ekonomik daralma ve yapay zeka destekli otomasyon süreçleri, LinkedIn'i de radikal kararlar almaya zorladı. Şirket içi kaynaklardan sızan bilgilere göre, platformun küresel ölçekteki iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen yüzlerce çalışanın işine son verilecek. Sektör analistleri, bu hamlenin arkasında sadece maliyet azaltma stratejisinin değil, aynı zamanda operasyonel süreçlerin yapay zeka entegrasyonuyla yeniden şekillenmesinin de yattığını belirtiyor.

Daha önce de işten çıkarma dalgalarına yönelmişti.

Şirket, daha önce de merkezinin bulunduğu Kaliforniya eyaleti başta olmak üzere farklı bölge ofislerinde benzer işten çıkarma dalgaları yönetmişti. Ancak son alınan yüzde 5'lik küçülme kararı, küresel teknoloji pazarındaki istihdam krizinin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

LinkedIn nedir?

2003 yılında kurulan ve günümüzde Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren platform, klasik sosyal medyadaki (Instagram, Facebook vb.) eğlence odaklı içerikler yerine tamamen kariyer, iş hayatı ve sektörel gelişmelere odaklanır.

LinkedIn; iş arayanlar için bir fırsat kapısı, çalışanlar için bir dijital kimlik ve network alanı, şirketler için ise en prestijli yetenek avcılığı ve kurumsal iletişim platformudur.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
