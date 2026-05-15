Bugün Son Gün: Dilekçe Vermeyen Çalışan Annenin İzin Hakkı Yanacak!

Çalışan kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de işverenin bu izne engel olup olamayacağıydı. Hukuki düzenlemeye göre, işverenlerin personelin ek doğum izni talebini reddetme veya yokuşa sürme gibi bir yetkisi bulunmuyor.

Eğer bir işveren yasal hakkı olan bu ek izni kullandırmayı reddederse, kadın işçi yasal olarak güçlü konuma geçiyor. Bu durumda çalışan, iş sözleşmesini 'haklı fesih' gerekçesiyle tek taraflı olarak feshedebilecek. Böylece hem kıdem tazminatını eksiksiz alarak işten ayrılabilecek hem de işverene karşı manevi tazminat davası açma hakkını elde edecek.

Kadın çalışanlar, talep etmeleri durumunda 24 haftalık (çoğul gebeliklerde ise 26 haftalık) yasal doğum izninin bitiş tarihinden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına da sahip.

Ayrıca, işe dönüş yapan kadın çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için yasal olarak günde 1,5 saatlik süt izni hakkı da aynen korunuyor. Memur anneler ise fiili çalışmaya bağlı yapılan ek ödemeler hariç tutulmak üzere; tüm mali haklarını, sosyal yardımlarını ve maaşlarını kurumlarından eksiksiz olarak almaya devam edecekler.