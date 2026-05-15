Bugün Son Gün: Dilekçe Vermeyen Çalışan Annenin İzin Hakkı Yanacak!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 16:20

Doğum yapan çalışan kadınları yakından ilgilendiren tarihi düzenlemede geri sayım bitti. Yasalaşan yeni mevzuatla birlikte 16 hafta olan ücretli doğum izni süresi resmi olarak 24 haftaya çıkarılmıştı. 16 haftalık izni dolan kişilerin doğum iznini 24 haftaya tamamlaması için son saatlere girildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, izinden yararlanmak isteyenlerin dilekçesini bugün vermesi gerektiğini belirtti.

İlave doğum izni başvuruları için bugün son gün.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı  duyuruyla, ilave doğum izni başvurularının bugün  sona ereceğini hatırlattı. Hakkını kaybetmek istemeyen binlerce annenin bugün içerisinde mutlaka çalıştığı kuruma yazılı başvuru yapması gerekiyor.

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında sürecin detaylarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor.

Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor.'

İşverenin "Hayır" deme hakkı yok!

Çalışan kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de işverenin bu izne engel olup olamayacağıydı. Hukuki düzenlemeye göre, işverenlerin personelin ek doğum izni talebini reddetme veya yokuşa sürme gibi bir yetkisi bulunmuyor.

Eğer bir işveren yasal hakkı olan bu ek izni kullandırmayı reddederse, kadın işçi yasal olarak güçlü konuma geçiyor. Bu durumda çalışan, iş sözleşmesini 'haklı fesih' gerekçesiyle tek taraflı olarak feshedebilecek. Böylece hem kıdem tazminatını eksiksiz alarak işten ayrılabilecek hem de işverene karşı manevi tazminat davası açma hakkını elde edecek.

Kadın çalışanlar, talep etmeleri durumunda 24 haftalık (çoğul gebeliklerde ise 26 haftalık) yasal doğum izninin bitiş tarihinden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına da sahip.

Ayrıca, işe dönüş yapan kadın çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için yasal olarak günde 1,5 saatlik süt izni hakkı da aynen korunuyor. Memur anneler ise fiili çalışmaya bağlı yapılan ek ödemeler hariç tutulmak üzere; tüm mali haklarını, sosyal yardımlarını ve maaşlarını kurumlarından eksiksiz olarak almaya devam edecekler.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
