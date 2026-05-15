Otistik Bireyler Üzerinden Kurulan Ateizm Yorumu Tepki Çekti

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 17:55

Enis Doko’nun katıldığı bir yayında otizm spektrumu ve ateizm arasında kurduğu ilişki sosyal medyada tartışma yarattı. Doko, otizm spektrumunda yukarı çıkıldıkça ateist olma ihtimalinin arttığını söyledi. X’te bir otistik çocuk babası Hamdi Tayfur'un yaptığı paylaşım ise kısa sürede dikkat çekti.

Hamdi Tayfur'un eleştirilerine buradan ulaşabilirsiniz:
Bir otistik çocuk babasıyım. Ateistleri otistikler üzerinden aşağılamak için biri güya doktor diğeri prof olan iki kişinin karşılıklı kıkırdayarak düştükleri duruma gerçekten bir söz bulamıyorum. Yani demek istiyorlar ki otistik olmak alay ederek gülmeyi hak eden aşağılık bir hastalık, ateistler de otistik, onlar da hasta kişilikler. Kıkırdamaları ve suratlarındaki iğrenç sırıtmalar tam da buna işaret ediyor. Ahlaken seviyelerinin ne olduğu da ortaya çıkıyor. Otistiklerin soyut kavramları normal çocuklara göre daha zor kavradıkları doğrudur. Bu yüzden Tanrı’yı da anlayamazlar. Anlamalarına da ihtiyaçları yoktur zaten. Oğlum iyi ki bir ateist. Ancak bu tüm ateist bireylerin otistik olduğu anlamına gelmez.  Fakat bu bilimsel saptamayı ekranda söylüyormuş gibi yapıp konuyu amacından saptırarak otistik bireyler üzerinden kıkırdayarak ateistleri aşağılamaya çalışmak  ancak şartlandırılmış korku temelli otoriter ahlaka (ahlaksızlığa) sahip bir dindara yakışırdı. Bu arada yapılan onlarca bilimsel araştırma gösteriyor ki ateistler dindarlardan çok daha zeki bireylerdir.

Enis Doko'ya ise çok sayıda tepki geldi 👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Gelen eleştirilen ardından ise Enis Doko açıklama yaptı 👇🏻
Sevgili Hamdi bey,

Ateist olmanın bilim okur yazarı olmak için yeterli olmadığını tekrar gösterdiğiniz teşekkür ederim.

Videoda otistikler üstünden kimseye hakaret etmiyorum. Zira otist olmak benim için aşağılanacak bir şey değil. Öyle bir imam yok. Psikolog eşime göre ben de otistik spectrumda yüksek olabilirim. Aklınızca beni hedef yapmak istiyorsunuz. Sizin yaptığınız ayıp. Eleştiri yapmak çap meselesi tabi. 

Dediğim iddia bana ait değil. Dinin bilişsel bilimi literatüründe  'Mindblind Atheism' hipotezi olarak biliniyor. Korelasyon ile ilgili ampirik veriler var. Örnek birkaç makale bırakayım. Popüler bilim linki de koyuyorum.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
