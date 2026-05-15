Otistik Bireyler Üzerinden Kurulan Ateizm Yorumu Tepki Çekti

Bir otistik çocuk babasıyım. Ateistleri otistikler üzerinden aşağılamak için biri güya doktor diğeri prof olan iki kişinin karşılıklı kıkırdayarak düştükleri duruma gerçekten bir söz bulamıyorum. Yani demek istiyorlar ki otistik olmak alay ederek gülmeyi hak eden aşağılık bir hastalık, ateistler de otistik, onlar da hasta kişilikler. Kıkırdamaları ve suratlarındaki iğrenç sırıtmalar tam da buna işaret ediyor. Ahlaken seviyelerinin ne olduğu da ortaya çıkıyor. Otistiklerin soyut kavramları normal çocuklara göre daha zor kavradıkları doğrudur. Bu yüzden Tanrı’yı da anlayamazlar. Anlamalarına da ihtiyaçları yoktur zaten. Oğlum iyi ki bir ateist. Ancak bu tüm ateist bireylerin otistik olduğu anlamına gelmez. Fakat bu bilimsel saptamayı ekranda söylüyormuş gibi yapıp konuyu amacından saptırarak otistik bireyler üzerinden kıkırdayarak ateistleri aşağılamaya çalışmak ancak şartlandırılmış korku temelli otoriter ahlaka (ahlaksızlığa) sahip bir dindara yakışırdı. Bu arada yapılan onlarca bilimsel araştırma gösteriyor ki ateistler dindarlardan çok daha zeki bireylerdir.