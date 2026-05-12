Marmara Denizi'nde Dev Sürü Bulundu: 'Bu Kadar Kalabalık Görmek Mümkün Olmuyor'

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 11:18

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde geleneksel Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler, doğanın nadir sunduğu büyüleyici bir ana ev sahipliği yaptı. Şenlik coşkusunu ve denizde gerçekleştirilen motor turlarını havadan görüntülemek amacıyla dronunu havalandıran Erkan Kalcı, Marmara Denizi’nin Uçmakdere mevkii açıklarında dev bir yunus sürüsüyle karşılaştı. Maviliklerin yüzeyinde senkronize hareketlerle ilerleyen onlarca yunus, hem bölgedeki vatandaşlar hem de kayıt altına alan fotoğrafçılar için unutulmaz bir görsel şölen oluşturdu.

Sosyal Yapıları ve Kolektif Yaşam Biçimleriyle Bilinen Yunus Sürüleri Marmara’da Nadir Bir Yoğunluk Sergiledi

Marmara Denizi’nde tekil veya küçük gruplar halinde yunus görmek alışılmış bir durum olsa da, bu denli kalabalık bir sürünün kıyıya yakın bölgede toplanması ekolojik açıdan dikkat çekici bir gelişme kabul ediliyor. Bilimsel literatürde 'pod' olarak adlandırılan bu gruplar, yunusların son derece gelişmiş sosyal bağlarını ve zekalarını temsil ediyor. Genellikle on ila on beş bireyden oluşan bu sosyal birimler, bölgedeki besin kaynağının artması veya göç yollarındaki stratejik değişimler sebebiyle birleşerek çok daha geniş topluluklar meydana getiriyor. Görüntülenen bu büyük sürünün özellikle avlanma verimliliğini artırmak amacıyla bir araya gelmiş olabileceği öngörülüyor.

Deniz Ekosisteminin Sağlığı Hakkında Önemli Veriler Sunan Bu Doğa Olayı Kayıt Altına Alındı

Dron operatörü Erkan Kalcı, karşılaştığı bu benzersiz manzarayı şu sözlerle aktardı: 'Tesadüf eseri yakaladığım bu görüntü beni oldukça heyecanlandırdı. Marmara Denizi'nde yunusları bu kadar kalabalık bir şekilde izlemek her zaman mümkün olmuyor. Suyun üzerinde sergiledikleri uyum gerçekten etkileyiciydi.' Uzmanlar, yunusların bu tarz toplu hareketlerinin deniz suyunun temizliği ve balık popülasyonunun zenginliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Yunuslar, ekolokasyon yeteneklerini kullanarak su altında karmaşık bir haberleşme ağı kuruyor ve bu sayede kolektif bir savunma ve beslenme stratejisi izliyor. Tekirdağ açıklarında kaydedilen bu görüntüler, Marmara Denizi’nin korunması gereken biyolojik çeşitliliğini bir kez daha kanıtlarken, bölge sakinlerine doğanın eşsiz bir armağanı olarak hafızalara kazındı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
