Marmara Denizi'nde Dev Sürü Bulundu: 'Bu Kadar Kalabalık Görmek Mümkün Olmuyor'

Dron operatörü Erkan Kalcı, karşılaştığı bu benzersiz manzarayı şu sözlerle aktardı: 'Tesadüf eseri yakaladığım bu görüntü beni oldukça heyecanlandırdı. Marmara Denizi'nde yunusları bu kadar kalabalık bir şekilde izlemek her zaman mümkün olmuyor. Suyun üzerinde sergiledikleri uyum gerçekten etkileyiciydi.' Uzmanlar, yunusların bu tarz toplu hareketlerinin deniz suyunun temizliği ve balık popülasyonunun zenginliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Yunuslar, ekolokasyon yeteneklerini kullanarak su altında karmaşık bir haberleşme ağı kuruyor ve bu sayede kolektif bir savunma ve beslenme stratejisi izliyor. Tekirdağ açıklarında kaydedilen bu görüntüler, Marmara Denizi’nin korunması gereken biyolojik çeşitliliğini bir kez daha kanıtlarken, bölge sakinlerine doğanın eşsiz bir armağanı olarak hafızalara kazındı.