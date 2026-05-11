Şeklini Alması Onlarca Yıl Sürüyor: Tanesinin Değeri 1 Milyon Liraya Ulaşıyor

Kökeni yaklaşık iki bin yıl öncesine, Çin’deki Penjing geleneğine dayanan bonsai, zaman içerisinde Japon kültüründe gelişerek estetik bir disiplin halini alıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ustalar, bu köklü geçmişin izlerini taşıyan eserleriyle Kocaeli’de buluşuyor. Sanatçılar, bonsainin sadece dekoratif bir unsur olmadığını, aksine doğa ile uyum içerisinde yaşama felsefesini simgelediğini ifade ediyor. Her bir dalın yönü ve gövdenin formu, sanatçının yıllar boyu süren disiplinli çalışmasının izlerini yansıtıyor.