Şeklini Alması Onlarca Yıl Sürüyor: Tanesinin Değeri 1 Milyon Liraya Ulaşıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 13:30

Kocaeli, doğanın muazzam döngüsünü minyatür ölçekte yeniden yorumlayan sanatçıların ustalık eserlerine ev sahipliği yapıyor. VI. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu kapsamında bir araya gelen sanatçılar, on yıllar süren emekle şekillendirdikleri ağaçları kamuoyunun beğenisine sunuyor. Sanat ile doğayı tek bir potada eriten bu çalışmalar, izleyicilere sabrın ve disiplinin somut birer göstergesi olarak ulaşıyor.

Kadim bir geleneğin günümüzdeki yansıması olan bu disiplin sadece bir görsel düzenleme amacı taşımıyor

Kökeni yaklaşık iki bin yıl öncesine, Çin’deki Penjing geleneğine dayanan bonsai, zaman içerisinde Japon kültüründe gelişerek estetik bir disiplin halini alıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ustalar, bu köklü geçmişin izlerini taşıyan eserleriyle Kocaeli’de buluşuyor. Sanatçılar, bonsainin sadece dekoratif bir unsur olmadığını, aksine doğa ile uyum içerisinde yaşama felsefesini simgelediğini ifade ediyor. Her bir dalın yönü ve gövdenin formu, sanatçının yıllar boyu süren disiplinli çalışmasının izlerini yansıtıyor.

Ağaçların nihai formuna ulaşması için geçen onlarca yıl eserlerin değerini milyonluk seviyelere taşıyor

Sergide yer alan ağaçların maddi değerleri, harcanan zaman ve gösterilen ustalıkla doğru orantılı şekilde artış gösteriyor. İzmir’den katılım sağlayan Arsen Uzun, 1990’lı yıllardan bu yana sürdürdüğü çalışmalarında bazı ağaçların paha biçilemez bir emek barındırdığını belirtiyor. Ultra lüks kategorisinde değerlendirilen eserlerin fiyatları 500 bin TL seviyesinden başlayarak 1 milyon TL sınırına kadar ulaşıyor. Bu değerleme, ağacın sadece biyolojik yaşına değil, sanatçının elli yıla yaklaşan süreçte uyguladığı tekniklerin niteliğine göre belirleniyor.

Farklı türdeki bitkilerin şekillenme süreçleri uygulanan yönteme ve ağacın karakterine göre değişkenlik gösteriyor

Bonsai sanatçısı Recep Çelimli, bir ağacın ideal formuna kavuşma süresinin türlere göre farklılık arz ettiğini vurguluyor. Zeytin ağaçları gibi doğadan alınan yaşlı gövdelerin form kazanma süreci daha hızlı ilerlerken, tohumdan yetiştirilen bitkilerde bu yolculuk bir insan ömrünün büyük kısmını kapsıyor. Genellikle 3 ile 5 yıl arasında temel bir form kazanan ağaçlar, ancak on yıllar sonra olgunluk dönemine giriyor.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin şehirlerin gelişimindeki rolü yerel yönetimler tarafından destekleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür nitelikli sanat dallarının kent kültürüne kattığı değeri önemsiyor. Toplumların ve şehirlerin gelişiminin, küçük ancak kararlı dokunuşlarla şekillendiği görüşü sempozyumun temel mottosunu oluşturuyor. İki gün boyunca devam edecek olan etkinlik, ziyaretçilere hem bu sanatı yakından tanıma hem de doğaya farklı bir perspektiften bakma imkânı sağlıyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
