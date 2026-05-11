Yoldan Geçenler Durup Toplamadan Edemiyor: Kandamlası Her Yeri Kıpkırmızıya Boyadı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 10:15

Şanlıurfa’nın Suruç ve Siverek ilçelerinde, ilkbaharın gelişiyle birlikte uçsuz bucaksız tarlalar gelincik ve kandamlası çiçeklerinin istilasına uğradı. Tabiatın uyanışını simgeleyen bu çiçekler, bölgedeki tarım arazilerini adeta kırmızı bir örtüyle kaplayarak bölge sakinlerine ve yolculara eşsiz manzaralar sunuyor. Doğanın sunduğu bu estetik tabloyu yerinde incelemek isteyen vatandaşlar, güzergahları üzerinde duraklayarak hem bu anı fotoğraflıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Tıbbi Özellikleri ile Bilinen Gelincik Çiçeği Geleneksel Kullanımda Önemli Bir Yer Tutuyor

Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, doğada kendiliğinden yetişen bu çiçeklerin sadece görsel değil, aynı zamanda fonksiyonel faydalar barındırdığını vurguluyor. Özellikle gelincik çiçeğinin tıp alanında uyku düzensizliklerine karşı yardımcı bir kaynak olarak değerlendirildiğini belirten Tekçe, bitkinin şerbet veya çay formunda tüketilmesinin sakinleştirici etkisine dikkat çekiyor. Boğaz iltihabı gibi rahatsızlıklarda da iyileştirici özelliği bulunan bu bitki türü, yerel mutfaklarda salatalara eşlik ederken geleneksel şerbet yapımında da ana malzeme olarak tercih ediliyor.

Kandamlası Çiçeği Gelinciğe Göre Daha Canlı Ve Dayanıklı Yapısıyla Fark Ediliyor

Bölgeden geçen yolcular tarlalardaki yoğun kırmızılığın kaynağını merak ederek sıklıkla mola veriyor. Bingöl istikametine seyir halindeyken Siverek’te duran Günay Kodaz, bu bitki örtüsünün gelincikten farklı olan kandamlası çiçeklerinden oluştuğunu ifade ediyor. Kandamlası çiçeğinin gelinciğe nazaran daha koyu renkli, parlak ve dış etkenlere karşı daha dirençli yaprak yapısına sahip olduğu gözlemleniyor. İlkbaharın tüm canlılığını yansıtan bu doğal fenomen, Şanlıurfa’nın kırsal alanlarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
