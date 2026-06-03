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Bahar Geldi! Balkon Temizliği Nasıl Yapılır?

etiket Bahar Geldi! Balkon Temizliği Nasıl Yapılır?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 15:16
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Cemreler düştü, hava ısındı, ağaçlar çiçek açtı... Evet, o hepimizin sabırsızlıkla beklediği bahar hatta yaz sonunda tam anlamıyla geldi! 

Ama dürüst olalım; kış boyunca kombi dolabına, eski saksılara ve her türlü ıvır zıvıra ev sahipliği yapan o balkona adım atmaya henüz cesaretin yok, değil mi? Kışın kasvetini ve tozunu üzerinden atıp, kahveni yudumlayacağın o püfür püfür bahar köşesini yapma vakti geldi de geçiyor bile.

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Alanı tamamen boşaltın.

Alanı tamamen boşaltın.

Balkon kapısını açtığınızda sizi bir depo karşılamasın. Temizliğe başlamadan önce radikal kararlar alın. Kış boyu oraya fırlatılan boş kolileri, kırık saksıları ve gereksiz her şeyi geri dönüşüme gönderin. Mobilyaları ve minderleri içeriye taşıyarak alanı tamamen açın. Ortada ne kadar az eşya kalırsa, temizliğiniz o kadar hızlı biter.

Yukarıdan aşağıya süpürün.

Yukarıdan aşağıya süpürün.

Temizlikte yapılan en büyük hata önce yerleri yıkamaktır. Biz bu tuzağa düşmüyoruz ve yukarıdan aşağıya doğru ilerliyoruz. Varsa tavan ve duvarlardaki örümcek ağlarını uzun bir fırçayla temizleyin. Duvarları hafif nemli bir bezle silerek kışın isini ve tozunu erkenden arındırın.

Korkulukları iyice silin.

Korkulukları iyice silin.

Balkonda tozun en çok biriktiği yerler korkuluklardır. Demir ya da alüminyum korkulukları deterjanlı suyla güzelce silin. Ardından mutlaka kurulayarak su lekelerinin önüne geçin. Gözünüz sürekli bu noktalara takılacağı için burayı asla es geçmeyin.

Camları parlatarak bitirin.

Camları parlatarak bitirin.

Eğer cam balkonunuz varsa, temizlik sırası onlara geldi. Önce dış yüzeydeki kaba tozu bol suyla akıtın. Ardından kaliteli bir cam sil ve mikrofiber bezle yüzeyleri parlatın. Temiz camlar içeriye giren bahar ışığını iki katına çıkaracak.

Kaba pisliği süpürün.

Kaba pisliği süpürün.

Geldik temizliğin en kritik aşamasına. Balkon zeminini yıkamadan önce yerdeki yaprakları ve kaba tozu mutlaka süpürün. Süpürmeden su dökerseniz balkonda çamur banyosu yaparsınız. Bu küçük önlem sizi büyük bir zahmetten kurtaracak.

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Zemini fırçalayıp kurulayın.

Zemini fırçalayıp kurulayın.

Şimdi o çok rahatlatıcı yıkama seansına başlayabiliriz. Yüzey temizleyici ve ılık su karışımıyla zemini iyice fırçalayın. Suyun balkonda leke bırakmaması için iyi bir çekçekle her yeri kurulayın. Mis gibi kokan temiz zemin kendinizi harika hissettirecek.

Bitkileri sevgiyle coşturun.

Bitkileri sevgiyle coşturun.

Balkon bal dök yala kıvamına geldiyse yeşillendirme zamanıdır. Kuruyan eski saksıları temizleyin ve topraklarını havalandırın. Baharın enerjisine uygun canlı çiçeklere ve taze yeşilliklere yer açın. Doğayı balkonunuza taşımak ruhunuza da çok iyi gelecek.

Keyif köşenizi kurun.

Keyif köşenizi kurun.

Her şey bittiyse artık ödüllendirme aşamasına geçebiliriz. Yıkanmış, mis kokulu minderlerinizi yerleştirin ve minimalist birkaç obje ekleyin. Şimdi o çok sevdiğiniz bardağa kahvenizi doldurun, sandalyenize kurulun ve anın tadını çıkarın. Bahar resmi olarak sizin balkonunuzda başladı!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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