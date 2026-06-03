Bahar Geldi! Balkon Temizliği Nasıl Yapılır?
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Cemreler düştü, hava ısındı, ağaçlar çiçek açtı... Evet, o hepimizin sabırsızlıkla beklediği bahar hatta yaz sonunda tam anlamıyla geldi!
Ama dürüst olalım; kış boyunca kombi dolabına, eski saksılara ve her türlü ıvır zıvıra ev sahipliği yapan o balkona adım atmaya henüz cesaretin yok, değil mi? Kışın kasvetini ve tozunu üzerinden atıp, kahveni yudumlayacağın o püfür püfür bahar köşesini yapma vakti geldi de geçiyor bile.
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Alanı tamamen boşaltın.
Yukarıdan aşağıya süpürün.
Korkulukları iyice silin.
Camları parlatarak bitirin.
Kaba pisliği süpürün.
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Zemini fırçalayıp kurulayın.
Bitkileri sevgiyle coşturun.
Keyif köşenizi kurun.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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