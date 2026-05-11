Türkiye Sonunda Yeni Stadına Kavuşuyor: Açılış Tarihi Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 09:17

Türkiye’nin spor altyapısını güçlendirme projeleri kapsamında Kahramanmaraş’ta inşa edilen yeni stadyum, şehrin spor ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. TOKİ tarafından Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yürütülen bu dev proje, sadece bir futbol sahası olmanın ötesinde, çok amaçlı bir yaşam merkezi konseptiyle yükseliyor. Modern mimari tekniklerin en güncel örneklerinin sergilendiği stadyumun tamamlandığında bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

İnşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor

Projenin mevcut durumuna ilişkin teknik detayları paylaşan TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, inşaat seviyesinin yüzde 35 mertebesine ulaştığını ifade etti. Planlamalar çerçevesinde, 17 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak tesisin 2027-2028 sezonunda hizmete açılması hedefleniyor. Şu aşamada prekast beton üretimleri sürerken, eş zamanlı olarak çelik çatı imalatı ve dış cephe çalışmalarına başlandığı gözlemleniyor.

Deprem güvenliği ve yapısal sağlamlık projenin temel odağını oluşturuyor

Deprem bölgesinde yer alan şehrin güvenliğini ön planda tutan projede, zemin güçlendirme çalışmaları büyük bir titizlikle tamamlandı. Yapı, 19 metre derinliğe inen 2 bin 233 adet fore kazık üzerine inşa edilerek olası sarsıntılara karşı maksimum dirençli hale getirildi. Sağlam bir temel üzerinde yükselen stadyumun, imalat kalitesiyle örnek teşkil etmesi ve şehrin gelecekte benzer acılar yaşamaması adına tüm mühendislik standartlarını karşıladığı belirtiliyor.

Tesis spor müsabakalarının yanı sıra kapsamlı bir sosyal yaşam alanı sunuyor

Toplam 105 bin metrekarelik geniş bir araziye yayılan proje, içerisinde barındırdığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, antrenman salonları ve soyunma odalarıyla profesyonel bir kampüs niteliği taşıyor. Sosyal donatı alanları, iş yerleri ve geniş seyirci fuayeleri ile desteklenen stadyum, çevresinde oluşturulacak ek spor kompleksleriyle birlikte kentin en gözde buluşma noktası olma vizyonunu taşıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
