2 Tonu Sadece 1 Saatte Tükettiler: Oluşan Uzun Kuyruklar İçin 32 Kazan Pişirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenen 26. Bolluk ve Keşkek Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Sağlık Mahallesi’nde organize edilen etkinlikte, çeyrek asırlık gelenek bu yıl da bozulmadı. Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un da yer aldığı törende, yardımlaşma ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

