2 Tonu Sadece 1 Saatte Tükettiler: Oluşan Uzun Kuyruklar İçin 32 Kazan Pişirildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 09:03

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenen 26. Bolluk ve Keşkek Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Sağlık Mahallesi’nde organize edilen etkinlikte, çeyrek asırlık gelenek bu yıl da bozulmadı. Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un da yer aldığı törende, yardımlaşma ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Dev Kazanlarda Hazırlanan İkramlar Kısa Sürede Tükendi

Şenlik kapsamında meydanda kurulan dev ocaklarda 20 kazan keşkek ve 12 kazan et yemeği pişirildi. Toplamda 2 tonu bulan keşkek ikramı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle servis edilmeye başlanmasından itibaren yaklaşık 1 saat içinde bitti. Alanı dolduran binlerce kişi, geleneksel lezzetten tadabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, hazırlanan porsiyonlar 6 bin 500 kişiye ulaştı.

Sosyal Dayanışma Ve Ortak Değerler Vurgulandı

Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı, şenliğin toplumun her kesimini bir araya getiren bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti. Katılımın her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırıkçı, organizasyonun hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi aynı sofrada buluşturduğunu ifade etti. Uzun süredir görüşemeyen hemşerilerin bu vesileyle hasret giderdiğini kaydeden dernek yönetimi, emeği geçen tüm gençlere ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

Bereket Duaları Anneler Günü Kutlamasıyla Birleşti

Etkinlikte söz alan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak, şenliğin artık ilçeyle özdeşleşen bir marka haline geldiğini vurguladı. Bu anlamlı buluşmanın Anneler Günü’ne denk gelmesinin ayrı bir değer taşıdığını belirten Toprak, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Duaların okunması ve ikramların pay edilmesinin ardından program, gelecek yıl tekrar buluşma dilekleriyle sona erdi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
