Akdeniz'in Ortasına 6 Kilometrelik Dev Duvar Kuruluyor: Yüzlerce Tonluk Bloklar Yerleştirilecek

Proje kapsamında 'megacaisson' olarak adlandırılan ve her biri küçük bir bina ölçeğinde olan 70’ten fazla beton yapı kullanılıyor. Bazıları 33 metre yüksekliğe ulaşan bu dev bloklar, içi boş hücreli sistemleri sayesinde denge kontrolü sağlanarak su altına indiriliyor. Mühendisler, Akdeniz’in derin yapısı ve sert akıntıları nedeniyle operasyonun teknik açıdan yüksek zorluk derecesine sahip olduğunu vurguluyor. Özel donanımlı gemiler eşliğinde yürütülen çalışmalar, her bir bloğun deniz tabanına milimetrik doğrulukla konumlandırılmasını gerektiriyor.