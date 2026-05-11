article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Akdeniz'in Ortasına 6 Kilometrelik Dev Duvar Kuruluyor: Yüzlerce Tonluk Bloklar Yerleştirilecek

Akdeniz'in Ortasına 6 Kilometrelik Dev Duvar Kuruluyor: Yüzlerce Tonluk Bloklar Yerleştirilecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 08:45

İtalya, Akdeniz’in en kapsamlı deniz mühendisliği yatırımlarından birini Cenova Limanı açıklarında hayata geçiriyor. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda planlanan yeni açık deniz bariyeri, limanın modern lojistik ihtiyaçlara cevap verebilmesi adına stratejik bir önem taşıyor. Deniz tabanına yerleştirilen devasa yapılar, Avrupa’nın ticaret kapasitesini artırmayı hedefleyen büyük bir mühendislik hamlesi niteliği taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.webuildgroup.com/en/proje...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dev bloklar deniz tabanının elli metre derinliğine hassasiyetle yerleştiriliyor

Dev bloklar deniz tabanının elli metre derinliğine hassasiyetle yerleştiriliyor

Proje kapsamında 'megacaisson' olarak adlandırılan ve her biri küçük bir bina ölçeğinde olan 70’ten fazla beton yapı kullanılıyor. Bazıları 33 metre yüksekliğe ulaşan bu dev bloklar, içi boş hücreli sistemleri sayesinde denge kontrolü sağlanarak su altına indiriliyor. Mühendisler, Akdeniz’in derin yapısı ve sert akıntıları nedeniyle operasyonun teknik açıdan yüksek zorluk derecesine sahip olduğunu vurguluyor. Özel donanımlı gemiler eşliğinde yürütülen çalışmalar, her bir bloğun deniz tabanına milimetrik doğrulukla konumlandırılmasını gerektiriyor.

Yeni bariyer sistemi dört yüz metrelik konteyner gemilerine güvenli geçiş imkânı sunuyor

Yeni bariyer sistemi dört yüz metrelik konteyner gemilerine güvenli geçiş imkânı sunuyor

Mevcut liman altyapısının güncel yük gemileri için yetersiz kalması, bu devasa bariyerin inşasını zorunlu kılıyor. Yapı tamamlandığında, dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan 400 metrelik dev araçlar limana sorunsuz şekilde giriş yapabiliyor. Bu dönüşüm, Cenova Limanı’nın küresel deniz ticaretindeki rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Stratejik yatırımın büyük bölümünün 2030 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor

Stratejik yatırımın büyük bölümünün 2030 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor

İtalya’nın en önemli lojistik projelerinden biri kabul edilen bu inşaat, birkaç farklı etap üzerinden ilerliyor. 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen bariyer, sadece bölgenin değil, tüm Avrupa’nın tedarik zinciri güvenliğini pekiştirmeyi amaçlıyor. Akdeniz’in ortasında yükselen bu beton duvar, modern deniz mimarisinin ulaştığı en güncel noktayı temsil ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın