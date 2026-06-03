Türkiye'de Gizli Zengin Patlaması! Listede Dünya Üçüncüsü Olduk
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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik değişimler devam ederken, servet dağılımına yönelik çarpıcı bir rapor yayımlandı. İngiltere merkezli ünlü emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank, her yıl merakla beklenen küresel servet araştırmasının sonuçlarını paylaştı. “The Wealth Report 2026” başlığıyla sunulan güncel rapora göre Türkiye, son 5 yılda dünyada ultra zengin sayısını en hızlı artıran ülkelerden biri haline geldi. Raporda net serveti 30 milyon dolar ve üzerinde olan kişileri kapsayan 'ultra zengin' kategorisinde, Türkiye'de 2021 ile 2026 yılları arasında yüzde 94'lük devasa bir artış yaşandığı öngörüldü.
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Türkiye'de kaç kişinin serveti 30 milyon doların üzerinde?
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Ultra zengin sayısını en çok artıran ilk 10 ülke.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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