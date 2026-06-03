Türkiye'de Gizli Zengin Patlaması! Listede Dünya Üçüncüsü Olduk

Knight Frank'ın resmi verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'deki ultra zengin sayısı 2 bin 174 olarak kayıtlara geçmişti. Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte bu sayıya tam 2 bin 34 yeni ultra yüksek gelirli bireyin daha katılmasıyla, toplam rakamın 4 bin 208’e ulaştığı tahmin ediliyor. Bu dikkat çekici yükseliş, Türkiye'yi küresel zenginler liginde ABD, Çin, Almanya, Hindistan ve Fransa gibi devlerin ardından 15’inci sıraya taşıdı.

Ancak rapor, gelecek 5 yıl için aynı hızın korunmayacağına işaret ediyor. 2026-2031 yılları arasındaki projeksiyon tahminlerine göre Türkiye’deki ultra zengin artış hızı yavaşlayarak yüzde 13,4 seviyelerine gerileyecek. Önümüzdeki dönemin zenginleşme şampiyonunun ise yüzde 81,7'lik artış beklentisiyle Endonezya olacağı öngörülüyor.