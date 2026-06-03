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Türkiye'de Gizli Zengin Patlaması! Listede Dünya Üçüncüsü Olduk

Türkiye'de Gizli Zengin Patlaması! Listede Dünya Üçüncüsü Olduk

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.06.2026 - 16:18
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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik değişimler devam ederken, servet dağılımına yönelik çarpıcı bir rapor yayımlandı. İngiltere merkezli ünlü emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank, her yıl merakla beklenen küresel servet araştırmasının sonuçlarını paylaştı. “The Wealth Report 2026” başlığıyla sunulan güncel rapora göre Türkiye, son 5 yılda dünyada ultra zengin sayısını en hızlı artıran ülkelerden biri haline geldi. Raporda net serveti 30 milyon dolar ve üzerinde olan kişileri kapsayan 'ultra zengin' kategorisinde, Türkiye'de 2021 ile 2026 yılları arasında yüzde 94'lük devasa bir artış yaşandığı öngörüldü.

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Türkiye'de kaç kişinin serveti 30 milyon doların üzerinde?

Türkiye'de kaç kişinin serveti 30 milyon doların üzerinde?

Knight Frank'ın resmi verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'deki ultra zengin sayısı 2 bin 174 olarak kayıtlara geçmişti. Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte bu sayıya tam 2 bin 34 yeni ultra yüksek gelirli bireyin daha katılmasıyla, toplam rakamın 4 bin 208’e ulaştığı tahmin ediliyor. Bu dikkat çekici yükseliş, Türkiye'yi küresel zenginler liginde ABD, Çin, Almanya, Hindistan ve Fransa gibi devlerin ardından 15’inci sıraya taşıdı.

Ancak rapor, gelecek 5 yıl için aynı hızın korunmayacağına işaret ediyor. 2026-2031 yılları arasındaki projeksiyon tahminlerine göre Türkiye’deki ultra zengin artış hızı yavaşlayarak yüzde 13,4 seviyelerine gerileyecek. Önümüzdeki dönemin zenginleşme şampiyonunun ise yüzde 81,7'lik artış beklentisiyle Endonezya olacağı öngörülüyor.

Ultra zengin sayısını en çok artıran ilk 10 ülke.

Ultra zengin sayısını en çok artıran ilk 10 ülke.

Knight Frank raporuna göre, 2021-2026 döneminde servetini katlayarak ultra zengin sayısında en agresif büyümeyi kaydeden ilk 10 ülke ve artış oranları şu şekilde sıralandı:

1- Polonya: Yüzde 109

2- Katar: Yüzde 107

3- Türkiye: Yüzde 94

4- Romanya: Yüzde 93

5- Yunanistan: Yüzde 74

6- İsrail: Yüzde 71

7- Suudi Arabistan: Yüzde 69

8- Çekya: Yüzde 67

9- Hindistan: Yüzde 63

10- Birleşik Arap Emirlikleri: Yüzde 55

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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