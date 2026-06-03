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Instagram ve TikTok'u Bile Geride Bıraktı: ChatGPT Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Geçti

Instagram ve TikTok'u Bile Geride Bıraktı: ChatGPT Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.06.2026 - 13:26
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Yapay zeka teknolojilerinin öncüsü konumunda olan OpenAI, amiral gemisi ürünü ChatGPT ile küresel çapta eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Analiz şirketlerinden Sensor Tower tarafından paylaşılan son verilere göre, ChatGPT mobil uygulaması Mayıs 2026 itibarıyla aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aşmayı başardı.

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ChatGPT, 1 milyar aktif kullanıcıyı geçti.

ChatGPT, 1 milyar aktif kullanıcıyı geçti.

Kasım 2022 tarihinde küresel ölçekte erişime açılan yapay zeka destekli sohbet botu, yaklaşık 3.5 yıllık kısa serüveninde inanılmaz bir ivme yakaladı. Ortaya çıkan bu tablo, yapay zeka tabanlı yazılımların günlük hayatın ve iş dünyasının merkezine ne kadar yerleştiğini de net bir biçimde kanıtlıyor.

Sensor Tower’ın hazırladığı detaylı analiz raporu, ChatGPT’nin büyüme performansının geçmiş yıllarda dijital dünyaya yön veren ve milyarlık kitlelere ulaşan dev platformları gölgede bıraktığını gösteriyor. İnternet ekosisteminin kemikleşmiş yapı taşları olan Google Maps, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformların yıllar süren kullanıcı kazanma süreçleri, ChatGPT’nin agresif büyüme grafiğinin gerisinde kaldı.

Ancak burada kritik bir şerh düşmekte fayda var: Analiz şirketinin açıkladığı 1 milyar aktif kullanıcı verisi, OpenAI tarafından doğrulanmış resmi bir kurumsal rakam değil. Üstelik bu veri yalnızca akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden erişim sağlayan mobil uygulama kullanıcı tabanını kapsıyor. Tarayıcılar üzerinden doğrudan web sitesini kullananlar ya da kurumsal API entegrasyonları vasıtasıyla sistemi arka planda çalıştıran milyonlarca kullanıcı bu veri setine dahil edilmedi. Bu durum, yapay zeka devinin gerçek erişim gücünün tahmin edilenin de ötesinde olduğunu gösteriyor.

Yapay zeka savaşlarında yeni güç: Anthropic ve claude tehdidi.

Yapay zeka savaşlarında yeni güç: Anthropic ve claude tehdidi.

Sektörün zirvesindeki rekabet ise her geçen gün daha da kızışıyor. ChatGPT’nin en büyük ve en dişli rakiplerinden biri olarak kabul edilen Anthropic imzalı yapay zeka asistanı Claude, pazar payını hızla artırıyor. Sensor Tower tahminlerine göre, Claude’un aylık aktif mobil kullanıcı sayısı şu an için 56 milyon seviyelerinde seyrediyor.

Her ne kadar toplam hacim bazında ChatGPT’nin oldukça gerisinde kalsa da Claude’un yıllık büyüme oranının yüzde 640 gibi astronomik bir seviyeye ulaşması dengeleri değiştirebilecek güçte. Özellikle yazılım geliştiriciler, veri analistleri ve teknik profesyoneller arasında sadık bir kitle edinen Claude, pazar lideri OpenAI üzerindeki baskıyı sürekli canlı tutuyor.

OpenAI ekibinin önündeki en hayati sınav.

OpenAI ekibinin önündeki en hayati sınav.

Madalyonun diğer yüzünde ise OpenAI yönetimini düşündüren devasa finansal yükümlülükler yer alıyor. Sektör uzmanlarına göre, aylık 1 milyar aktif mobil kullanıcıya ulaşmak çok güçlü bir dağıtım ağı ve küresel prestij sağlasa da bu durum şirketin kasasına doğrudan kar olarak yansımıyor.

Mevcut kullanıcı tabanının çok büyük bir yüzdesi, platformu ücretsiz sürümüyle deneyimliyor. Buna karşın, gelişmiş yapay zeka modellerinin kesintisiz ve hızlı yanıt verebilmesi için arka planda muazzam bir işlemci gücü, veri merkezi altyapısı ve sunucu maliyeti gerekiyor. Dolayısıyla OpenAI ekibinin önündeki en hayati sınav, bu devasa kullanıcı havuzunu finanse edebilecek sürdürülebilir ve karlı gelir modellerini acilen hayata geçirmek olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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