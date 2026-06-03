Instagram ve TikTok'u Bile Geride Bıraktı: ChatGPT Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Geçti

Kasım 2022 tarihinde küresel ölçekte erişime açılan yapay zeka destekli sohbet botu, yaklaşık 3.5 yıllık kısa serüveninde inanılmaz bir ivme yakaladı. Ortaya çıkan bu tablo, yapay zeka tabanlı yazılımların günlük hayatın ve iş dünyasının merkezine ne kadar yerleştiğini de net bir biçimde kanıtlıyor.

Sensor Tower’ın hazırladığı detaylı analiz raporu, ChatGPT’nin büyüme performansının geçmiş yıllarda dijital dünyaya yön veren ve milyarlık kitlelere ulaşan dev platformları gölgede bıraktığını gösteriyor. İnternet ekosisteminin kemikleşmiş yapı taşları olan Google Maps, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformların yıllar süren kullanıcı kazanma süreçleri, ChatGPT’nin agresif büyüme grafiğinin gerisinde kaldı.

Ancak burada kritik bir şerh düşmekte fayda var: Analiz şirketinin açıkladığı 1 milyar aktif kullanıcı verisi, OpenAI tarafından doğrulanmış resmi bir kurumsal rakam değil. Üstelik bu veri yalnızca akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden erişim sağlayan mobil uygulama kullanıcı tabanını kapsıyor. Tarayıcılar üzerinden doğrudan web sitesini kullananlar ya da kurumsal API entegrasyonları vasıtasıyla sistemi arka planda çalıştıran milyonlarca kullanıcı bu veri setine dahil edilmedi. Bu durum, yapay zeka devinin gerçek erişim gücünün tahmin edilenin de ötesinde olduğunu gösteriyor.