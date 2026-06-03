Instagram ve TikTok'u Bile Geride Bıraktı: ChatGPT Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Geçti
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Yapay zeka teknolojilerinin öncüsü konumunda olan OpenAI, amiral gemisi ürünü ChatGPT ile küresel çapta eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Analiz şirketlerinden Sensor Tower tarafından paylaşılan son verilere göre, ChatGPT mobil uygulaması Mayıs 2026 itibarıyla aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aşmayı başardı.
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ChatGPT, 1 milyar aktif kullanıcıyı geçti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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