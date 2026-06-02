Şehir Gibi Gemi İçin 12 Milyar Sterlin Harcanacak: 80 Bin Kişi Denizde Yaşayacak

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 15:37
Saatte yedi knot hızla dünyayı turlaması planlanan, arkasında hiçbir karbon izi bırakmayacak ve 80 bin kişiye ev sahipliği yapacak yüzen şehir projesi yeniden gündeme taşındı. İlk olarak 1990'larda Amerikalı mühendis Norman Nixon tarafından ortaya atılan, günümüzde ise Freedom Cruise Line International CEO'su Roger Gooch liderliğindeki 12 kişilik yönetim ekibi tarafından canlandırılan 'Freedom Ship' (Özgürlük Gemisi), insanlık tarihinin en büyük yüzen megayapısı olma özelliğini taşıyor.

https://www.telegraph.co.uk/travel/ne...
Proje devasa boyutları ve sunduğu geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor

Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğa, 243 metre genişliğe ve 30 kat yüksekliğe sahip olacak 2,3 milyon brüt tonajlık bu devasa yapı, günümüzün en büyük yolcu gemilerini geride bırakıyor. İçerisinde 50 bin kalıcı sakin, 10 bin turist ve 20 bin personeli barındıracak yüzen şehir, kendi kendine yeten eksiksiz bir ekosistem vadediyor. İlk okuldan üniversiteye kadar eğitim kurumları, 15 bin kişilik spor stadyumu, çok katlı yemek salonları, lüks oteller, casinolar, devasa bir akvaryum ve geniş parklar bu projenin temel taşları arasında yer alıyor. Uluslararası sularda kalacağı için hiçbir ülkenin katı bürokratik engellerine tabi olmayacak gemi, bünyesindeki son teknoloji araştırma hastanesiyle yenilikçi tıbbi çalışmalara da kapı açıyor.

Çevre dostu nükleer teknoloji ve küresel ulaşım ağı hedefleniyor

Mimar Kevin Schopfer’in estetik dokunuşlarıyla tasarlanan devasa gemi, nükleer enerjiyle çalışarak karbon emisyonunu sıfırlamayı amaçlarken, seyahat ettiği okyanusları temizleyecek filtrasyon sistemleriyle çevre dostu bir misyon üstleniyor. Hiçbir limana yanaşamayacak kadar büyük olan bu dev platform, karaya yolcu transferlerini kendi feribot filosu, helikopter pistleri ve yanına yanaşacak diğer yolcu gemileri aracılığıyla yürütmeyi planlıyor. İki buçuk yılda bir dünya turunu tamamlaması öngörülen yapı, açık denizde demirlediği bölgelerde yerel turizme de katkı sağlamayı hedefliyor.

Finansman arayışının tamamlanmasıyla inşa sürecine geçilmesi bekleniyor

Endonezya'da açık denizde parçalar halinde monte edilmesi planlanan projenin önündeki en büyük engeli 12 milyar sterlinlik devasa bütçenin temini oluşturuyor. Proje yöneticisi Sridev Mookerjea, gerekli finansman sağlandığı an üç-dört yıl içinde inşaatın tamamlanabileceğini ve insanların yapım aşamasında bile gemiye yerleşebileceğini ifade ediyor. Fonlama çalışmalarının başarıya ulaşması halinde, insanlığın okyanuslar üzerinde tamamen bağımsız yeni bir yaşam formuna geçiş yapacağı öngörülüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
