Şehir Gibi Gemi İçin 12 Milyar Sterlin Harcanacak: 80 Bin Kişi Denizde Yaşayacak

Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğa, 243 metre genişliğe ve 30 kat yüksekliğe sahip olacak 2,3 milyon brüt tonajlık bu devasa yapı, günümüzün en büyük yolcu gemilerini geride bırakıyor. İçerisinde 50 bin kalıcı sakin, 10 bin turist ve 20 bin personeli barındıracak yüzen şehir, kendi kendine yeten eksiksiz bir ekosistem vadediyor. İlk okuldan üniversiteye kadar eğitim kurumları, 15 bin kişilik spor stadyumu, çok katlı yemek salonları, lüks oteller, casinolar, devasa bir akvaryum ve geniş parklar bu projenin temel taşları arasında yer alıyor. Uluslararası sularda kalacağı için hiçbir ülkenin katı bürokratik engellerine tabi olmayacak gemi, bünyesindeki son teknoloji araştırma hastanesiyle yenilikçi tıbbi çalışmalara da kapı açıyor.