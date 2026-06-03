Vatandaşlık Maaşı Meclis'e Geliyor! GETAD Ayrıntıları Belli Oldu

Vatandaşlık maaşı uygulamasına dair Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen etki analizi çalışmaları resmi olarak tamamlandı. Bu raporun masaya gelmesiyle birlikte, AKP Meclis Grubu önümüzdeki haftadan itibaren yasa teklifinin taslak metni üzerinde mesai harcamaya başlayacak.

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, ezber bozan uygulama modeli olacak. ‘Vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere standart, tek tip bir nakdi yardım yapılmayacak. Destek tutarları tamamen bölgesel ve lokal dinamiklere göre değişkenlik gösterecek. Düzenleme öncesinde il ve ilçe bazında detaylı bir sosyoekonomik harita çıkarıldı. Yapılan bu saha analizleri, hangi bölgeye ne kadarlık bir destek aktarılacağının ana kriterini oluşturacak.

AKP kurmaylarından sızan bilgilere göre, projenin temel felsefesi 'yaşam maliyeti adaleti' üzerine kurulu. Büyükşehirlerdeki kira, ulaşım ve temel gıda gibi yaşam maliyetleri ile Anadolu'nun daha küçük ölçekli şehirlerindeki geçim endeksleri aynı kefeye konulmayacak. Dolayısıyla yaşanılan coğrafyanın ekonomik şartları ve bölgenin öne çıkan ihtiyaçları doğrudan belirleyici unsur olacak.