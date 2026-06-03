Vatandaşlık Maaşı Meclis'e Geliyor! GETAD Ayrıntıları Belli Oldu
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Kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen ve 'vatandaşlık maaşı' olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için kulisler hareketlendi. Ekonomim'den Canan Sarıkaya'nın haberine göre Meclis'in önümüzdeki süreçte gireceği yaz tatili öncesinde yasal düzenlemenin tamamlanarak yasalaşması hedefleniyor.
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'Vatandaşlık maaşı' detayları belli oldu. "Her aileye aynı ücret" dönemi kapanıyor.
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Formül belli oldu: Eşik gelir tabana yayılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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