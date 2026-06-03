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Vatandaşlık Maaşı Meclis'e Geliyor! GETAD Ayrıntıları Belli Oldu

Vatandaşlık Maaşı Meclis'e Geliyor! GETAD Ayrıntıları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.06.2026 - 14:16
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Kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen ve 'vatandaşlık maaşı' olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için kulisler hareketlendi. Ekonomim'den Canan Sarıkaya'nın haberine göre Meclis'in önümüzdeki süreçte gireceği yaz tatili öncesinde yasal düzenlemenin tamamlanarak yasalaşması hedefleniyor.

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'Vatandaşlık maaşı' detayları belli oldu. "Her aileye aynı ücret" dönemi kapanıyor.

'Vatandaşlık maaşı' detayları belli oldu. "Her aileye aynı ücret" dönemi kapanıyor.

Vatandaşlık maaşı uygulamasına dair Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen etki analizi çalışmaları resmi olarak tamamlandı. Bu raporun masaya gelmesiyle birlikte, AKP Meclis Grubu önümüzdeki haftadan itibaren yasa teklifinin taslak metni üzerinde mesai harcamaya başlayacak.

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, ezber bozan uygulama modeli olacak. ‘Vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere standart, tek tip bir nakdi yardım yapılmayacak. Destek tutarları tamamen bölgesel ve lokal dinamiklere göre değişkenlik gösterecek. Düzenleme öncesinde il ve ilçe bazında detaylı bir sosyoekonomik harita çıkarıldı. Yapılan bu saha analizleri, hangi bölgeye ne kadarlık bir destek aktarılacağının ana kriterini oluşturacak.

AKP kurmaylarından sızan bilgilere göre, projenin temel felsefesi 'yaşam maliyeti adaleti' üzerine kurulu. Büyükşehirlerdeki kira, ulaşım ve temel gıda gibi yaşam maliyetleri ile Anadolu'nun daha küçük ölçekli şehirlerindeki geçim endeksleri aynı kefeye konulmayacak. Dolayısıyla yaşanılan coğrafyanın ekonomik şartları ve bölgenin öne çıkan ihtiyaçları doğrudan belirleyici unsur olacak.

Formül belli oldu: Eşik gelir tabana yayılacak.

Formül belli oldu: Eşik gelir tabana yayılacak.

Sistemin işleyiş mekanizması da netleşmeye başladı. Devlet, ailelerin insani bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için her bölgeye özel bir 'eşik gelir' sınırı belirleyecek. Hanenin mevcut toplam geliri hesaplanacak ve eğer bu rakam belirlenen taban sınırın altında kalıyorsa, aradaki fark devlet tarafından 'Gelir Tamamlayıcı Destek' adı altında doğrudan vatandaşın hesabına aktarılacak. Böylece hiçbir hanenin geliri, bulunduğu bölgenin asgari yaşam maliyetinin altında kalmayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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