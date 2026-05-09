43 Yıllık Şirketini Satıp Tüm Çalışanlarına 240 Milyon Dolar Dağıttı

Ödemelerin duyurulmasıyla birlikte fabrika sahasında büyük bir şaşkınlık ve sevinç hâkim oldu. On yıllardır asgari düzeyde ücretlerle çalışan pek çok personel, kazandıkları bu ikramiyelerle konut kredilerini kapattı veya kendi iş yerlerini açma yoluna gitti. Bazı emektarlar emeklilik planlarını erkene alırken, bazıları ise aileleriyle birlikte uzun süredir planladıkları seyahatleri gerçekleştirme imkânına kavuştu. Walker ailesi 1 milyar doları aşan bir kazançla yönetimden çekilirken, bölge ekonomisine ve çalışan refahına devasa bir katkı sunulmuş oldu.