43 Yıllık Şirketini Satıp Tüm Çalışanlarına 240 Milyon Dolar Dağıttı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 21:10

ABD'nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren Fibrebond Corp. şirketinin satış süreci, iş dünyasında emsaline az rastlanan bir bölüşüm örneğine sahne oldu. Şirketin eski CEO’su Graham Walker, aile yadigarı olan elektrik ekipmanları üretim tesisini 1,7 milyar dolar karşılığında enerji yönetimi devi Eaton’a devretti. Satış sözleşmesine eklenen özel bir madde uyarınca, toplam bedelin yüzde 15’lik kısmı olan 240 milyon doların şirkette hissesi bulunmayan 540 tam zamanlı çalışana dağıtılması kararlaştırıldı.

https://komonews.com/news/nation-worl...
Çalışanların Geleceğini Güvence Altına Alan Ödeme Planı Devreye Girdi

Haziran ayı itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanan primler, çalışan başına ortalama 443 bin dolarlık bir kaynak oluşturdu. Beş yıllık bir süreye yayılan ve personel sürekliliğine endeksli olan bu ödemeler, belirli şartlara bağlandı. Ancak 65 yaş ve üzerindeki kıdemli çalışanlar bu kısıtlamalardan muaf tutularak, kendilerine diledikleri an emekli olma imkanı tanındı. Şirketin eski sahibi Walker, bu yüksek oranı tercih etme sebebini çalışanlarının yıllar boyu süren sadakatine bir karşılık olarak nitelendirdi.

Ekonomik Krizlerden Veri Merkezi Yatırımlarıyla Çıkış Sağlandı

1982 yılında temelleri atılan Fibrebond, geçmişinde büyük yangınlar ve ekonomik darboğazlar gibi ciddi engellerle karşılaştı. Özellikle internet sektöründeki kriz döneminde personel sayısı yarı yarıya düşmesine rağmen, yönetim kadrosu çalışan maaşlarını aksatmadan ödemeyi sürdürerek iş gücüyle olan bağını kuvvetlendirdi. Son yıllarda veri merkezi altyapısına yönelik yapılan 150 milyon dolarlık yatırım ve yapay zekâ teknolojilerine artan talep, şirketin değerini beş yıl içinde yüzde 400 oranında yükseltti.

Yüksek Primler Sayesinde Onlarca Kişi Hayallerine Kavuşma Fırsatı Buldu

Ödemelerin duyurulmasıyla birlikte fabrika sahasında büyük bir şaşkınlık ve sevinç hâkim oldu. On yıllardır asgari düzeyde ücretlerle çalışan pek çok personel, kazandıkları bu ikramiyelerle konut kredilerini kapattı veya kendi iş yerlerini açma yoluna gitti. Bazı emektarlar emeklilik planlarını erkene alırken, bazıları ise aileleriyle birlikte uzun süredir planladıkları seyahatleri gerçekleştirme imkânına kavuştu. Walker ailesi 1 milyar doları aşan bir kazançla yönetimden çekilirken, bölge ekonomisine ve çalışan refahına devasa bir katkı sunulmuş oldu.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
