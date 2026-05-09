Amerika UFO Görüntüsü Dedi, Paraşüt Çıktı: Gerçek 12 Saatten Kısa Sürede Ortaya Çıkarıldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran ve 'tanımlanamayan cisim' olarak servis edilen o görüntülerin gizemi, sosyal medya kullanıcılarının analizleri sayesinde 12 saaten kısa sürede çürütüldü. Pentagon’la ve komplo teorisyenleriyle birbirine girdiği olay sosyal medyada büyük gündem oldu 👇
Geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından yayınlanan "gizli UFO" görüntüleri sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu.
ABD'nin UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki nesnenin aslında bir paraşüt ve işaret fişeği olduğu yönündeki iddialar, sosyal medya kullanıcıları tarafından kanıtlarıyla ortaya konulunca gündeme bomba gibi düştü.
Pek çok kullanıcı bu görüntülerde görünen cismin sadece paraşüte bağlanmış bir işaret fişeği olduğunu öne sürüyor.
"Savunma Bakanlığı'nın çözülemeyen davaları birkaç saat içinde kolayca çözülüyor. Bu videodaki paraşütü ilk izleyişimde fark ettim, uzman analistler bunu nasıl kaçırabilir ki???"
"Daha önce sızan tek bir ekran görüntüsünden bunun büyük olasılıkla parlak bir kızılötesi kaynağın etrafında oluşan bir kamera hatası olduğunu zaten biliyorduk. Ancak bu ekran görüntüsünün kaynağı olan yeni yayınlanan video, bunun bir kamera hatası olduğunu ve muhtemelen bir paraşüt fişeği olduğunu daha da net bir şekilde ortaya koyuyor."
"Bu dosyalar yine dikkat dağıtmayı amaçlıyor. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama bu devasa bir alay konusu. Maga yönetiminden hiçbir şey beklenemez, özellikle de iyi bir şey beklenmez"
"Aynen öyle. UFO dosyaları tam bir saçmalık ve hükümet bunları yayınladığı için utanmalı"
"Ben de bunu söylüyordum. Ya siyasi bir nedenden ötürü kasten abartılıyor ya da dikkatleri başka yöne çekmek için yapılıyor. Aslında uzaylılar olmadığını biliyorlar ama sizin öyle olduğunu düşünmenizi istiyorlar"
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
