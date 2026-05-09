Sınava Girmeden Önce Ne Yemeli? Hem Odaklanmayı Hem de Hafızayı Destekleyen Besinler

Sınav öncesindeki gece, uyanık kalmak amacıyla tüketilen aşırı miktardaki çay, kahve ve enerji içecekleri uyku kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Kafeinin etkisinin bünyeye göre 12 saate kadar sürebildiği, bu durumun ertesi gün bilişsel yorgunluğa sebebiyet verdiği biliniyor. Kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden olan şekerli gıdalar yerine, enerji seviyesini stabil tutan lifli gıdaların tercih edilmesi sınav başarısı için daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.