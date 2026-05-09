article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sınava Girmeden Önce Ne Yemeli? Hem Odaklanmayı Hem de Hafızayı Destekleyen Besinler

Sınava Girmeden Önce Ne Yemeli? Hem Odaklanmayı Hem de Hafızayı Destekleyen Besinler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 18:19

Sınav yaklaştıkça yoğunlaşan çalışma temposunun yanı sıra, öğrenilen bilgilerin sınav anında etkili bir şekilde geri çağrılması için beslenme alışkanlıkları kritik önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, sınav öncesi tüketilen gıdaların odaklanma süresi, hafıza kapasitesi ve enerji seviyeleri üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Pahalı ve ulaşılması güç 'süper gıdalar' yerine, temel beslenme prensiplerine sadık kalarak bilişsel kapasiteyi optimize etmek mümkün görünüyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahvaltı Öğünü Zihinsel Kapasitenin Artırılmasında Temel Taşı Oluşturuyor

Kahvaltı Öğünü Zihinsel Kapasitenin Artırılmasında Temel Taşı Oluşturuyor

Sınav sabahı yapılan dengeli bir kahvaltı, öğrencilerin akademik performansını doğrudan yukarı çekiyor. Beynin temel enerji kaynağı olan glikozun dengeli bir şekilde kana karışması için yulaf lapası veya tam tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratların tüketilmesi öneriliyor. Bu besin grubuna eşlik eden yumurta, yoğurt veya peynir gibi protein kaynakları, uzun süreli tokluk hissi sağlayarak sınav süresince dikkatin dağılmasını engelliyor.

Yeterli Sıvı Tüketimi Odaklanma Hatalarının Önüne Geçiyor

Yeterli Sıvı Tüketimi Odaklanma Hatalarının Önüne Geçiyor

Zihinsel süreçlerin kesintisiz işlemesi için vücudun su dengesinin korunması gerekiyor. Hafif düzeydeki bir dehidrasyon dahi baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon kaybına yol açarak sınav başarısını olumsuz etkiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, günde 6 ila 8 bardak sıvı tüketilmesi, beyin fonksiyonlarının ideal seviyede kalmasına yardımcı oluyor. Sınav esnasında yanınızda bulunduracağınız bir şişe su küçük ama etkili bir performans artışı sağlıyor.

Omega-3 Ve Demir İçeren Besinler Hafıza Mekanizmasını Destekliyor

Omega-3 Ve Demir İçeren Besinler Hafıza Mekanizmasını Destekliyor

Beyin sağlığıyla doğrudan ilişkili olan Omega-3 yağ asitleri, özellikle somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklarda bol miktarda bulunuyor. Haftada en az iki porsiyon balık tüketiminin yanı sıra; tavuk, tofu ve baklagillerden alınan proteinlerin kısa vadeli odaklanmayı güçlendirdiği belirtiliyor. Demir eksikliğine bağlı gelişen yorgunluğu önlemek adına kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi zihinsel dayanıklılığı artırıyor. C vitamini açısından zengin olan meyveler ise bağışıklık sistemini destekleyerek hazırlık sürecini güvence altına alıyor.

Kafein Ve Şeker Kullanımı Uyku Düzenini Tehdit Ediyor

Kafein Ve Şeker Kullanımı Uyku Düzenini Tehdit Ediyor

Sınav öncesindeki gece, uyanık kalmak amacıyla tüketilen aşırı miktardaki çay, kahve ve enerji içecekleri uyku kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Kafeinin etkisinin bünyeye göre 12 saate kadar sürebildiği, bu durumun ertesi gün bilişsel yorgunluğa sebebiyet verdiği biliniyor. Kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden olan şekerli gıdalar yerine, enerji seviyesini stabil tutan lifli gıdaların tercih edilmesi sınav başarısı için daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kaliteli Uyku Bilgilerin Uzun Süreli Belleğe Aktarılmasını Sağlıyor

Kaliteli Uyku Bilgilerin Uzun Süreli Belleğe Aktarılmasını Sağlıyor

Beslenme düzeni kadar, yeterli uyku da öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor. Beyin hücreleri, gün boyu öğrenilen bilgileri uyku esnasında işleyerek kalıcı hafızaya kaydediyor. Gece yaklaşık 7 saat uyuyan öğrencilerin sınavda daha başarılı olduğu gözlemleniyor. Uyku kalitesini artırmak için yatmadan 3 saat önce besin tüketiminin sonlandırılması ve ihtiyaç halinde hafif, lifli atıştırmalıkların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın