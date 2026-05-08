Psikologlar Açıkladı: Yüksek Zeka Belirtisi Olan 3 "Kötü Alışkanlık" Belli Oldu

Evrimsel psikoloji alanında yapılan incelemeler, yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin biyolojik ritimlerini çevresel faktörlere göre yeniden şekillendirme eğiliminde olduğunu kanıtlıyor. 'Gece kuşu' olarak adlandırılan ve geç saatlerde aktif olan bireyler, sessizliğin sağladığı avantajla derin odaklanma evresine çok daha hızlı geçiş yapıyor. Sabah erken uyananlara kıyasla bu kişilerin karmaşık verileri analiz etme ve tümevarımsal mantık yürütme süreçlerinde daha yüksek performans sergilediği kaydediliyor. Bu durum, bireyin biyolojik sınırlarını zihinsel ihtiyaçları doğrultusunda genişletebildiğine dair bir işaret kabul ediliyor.