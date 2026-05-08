420 Bin Şeftali Ağacı Yok Edilecek: Şirket İflas Edince Olan Çiftçilere Oldu

Piyasadaki arz fazlasını kontrol altına almak ve çiftçilerin daha fazla zarar etmesini engellemek amacıyla federal yetkililer tarafından 9 milyon dolarlık bir acil yardım paketi onaylandı. Senator Adam Schiff ile milletvekilleri Mike Thompson ve David Valadao tarafından duyurulan bu fon, alıcısız kalan yaklaşık 420.000 'clingstone' tipi şeftali ağacının sökülmesi işlemlerinde kullanılacak. Yetkililer, yaklaşık 3.000 dönümlük bir alanda yapılacak olan bu operasyon sayesinde 50.000 tonluk üretimin piyasadan çekileceğini ve böylelikle çiftçilerin 30 milyon dolarlık ek bir işletme zararından korunacağını belirtti.