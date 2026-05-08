Haberler
Yaşam
420 Bin Şeftali Ağacı Yok Edilecek: Şirket İflas Edince Olan Çiftçilere Oldu

420 Bin Şeftali Ağacı Yok Edilecek: Şirket İflas Edince Olan Çiftçilere Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 21:40

Yaklaşık 139 yıllık geçmişe sahip konserve meyve ve sebze devi Del Monte Foods firmasının iflas başvurusunun ardından Modesto ve Hughson tesislerini kapatması, Central California bölgesindeki şeftali üreticilerini zorlu bir sürece sürükledi. Nisan ayında gerçekleşen bu kapanış, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden olurken, özellikle 20 yıllık uzun vadeli sözleşmelere güvenerek yatırım yapan çiftçileri ciddi bir ekonomik darboğaz ile karşı karşıya bıraktı. Sektör temsilcileri ve yerel kaynaklar, bu ani piyasadan çekilme kararının ardından bölge genelindeki toplam gelir kaybının 550 milyon dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Kaynak

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
Federal Hükümet Tarafından Sağlanan Destek Paketleri Ağaçların Sökülmesi İçin Kullanılacak

Piyasadaki arz fazlasını kontrol altına almak ve çiftçilerin daha fazla zarar etmesini engellemek amacıyla federal yetkililer tarafından 9 milyon dolarlık bir acil yardım paketi onaylandı. Senator Adam Schiff ile milletvekilleri Mike Thompson ve David Valadao tarafından duyurulan bu fon, alıcısız kalan yaklaşık 420.000 'clingstone' tipi şeftali ağacının sökülmesi işlemlerinde kullanılacak. Yetkililer, yaklaşık 3.000 dönümlük bir alanda yapılacak olan bu operasyon sayesinde 50.000 tonluk üretimin piyasadan çekileceğini ve böylelikle çiftçilerin 30 milyon dolarlık ek bir işletme zararından korunacağını belirtti.

Aile İşletmeleri Ve Çok Kuşaklı Çiftlik Yapıları Gelecek Kaygısı Taşıyor

Tarım Bakanlığı’na hitaben yazılan resmi mektuplarda, bölgedeki üreticilerin büyük çoğunluğunun nesillerdir bu işle uğraşan ailelerden oluştuğu gerçeği vurgulandı. Onlarca yıllık emeğin ürünü olan ormanların yok edilmesinin ulusal tarım sistemi üzerinde kalıcı hasarlar bırakabileceği uyarısında bulunuldu. Sektör temsilcileri, bir işleme tesisinin aniden kapanmasının ardından boşa çıkan 55.000 dönümlük arazideki mahsulün, küçük ölçekli aile işletmeleri tarafından tek başına absorbe edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Sektördeki Yeni Devralmalar Kalan Mahsulün Büyük Kısmını Kapsamayı Başaramadı

Del Monte firmasının varlıklarının bir kısmını devralan Pacific Coast Producers, yaklaşık 24.000 tonluk mahsulü satın almayı kabul etse de bu miktar toplam üretimin ancak bir kısmını karşıladı. Geriye kalan ve alıcısı bulunmayan yaklaşık 50.000 ton şeftalinin büyük bir kısmı, tesis yetersizliği nedeniyle değerlendirilemeden imha edilecek. Üreticilerin mevcut ağaçlarını söktükten sonra hangi alternatif mahsullere yöneleceği ve bölgedeki tarımsal ekosistemin nasıl bir değişim geçireceği ise belirsizliğini korudu.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
