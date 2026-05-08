Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Koparmanın Cezası 700 Bin Lira

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 18:10

Dünya üzerinde yalnızca Malatya sınırları içerisinde yetişme alanı bulan ve nesli kritik seviyede tehlike altında yer alan Peşmen Navruzu, Yeşilyurt ilçesinin sarp bölgelerinde kaydedildi. Bin 400 rakımlı yüksek kesimlerde doğa yürüyüşü gerçekleştiren bir vatandaş tarafından tesadüfen fark edilen bu nadide tür, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem arz ediyor. Mevsim normallerine bağlı olarak kar örtüsünün çekilmesiyle birlikte yüzünü gösteren çiçek, bölgenin ekolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bilimsel çalışmalarla koruma altına alınan endemik türler yakından takip ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Peşmen Navruzu (Iris Peshmeniana) ile birlikte Malatya’ya özgü diğer endemik bitkiler 2016 yılından bu yana titizlikle izleniyor. Literatürde 'kritik düzeyde tehlikede' (CR) kategorisinde sınıflandırılan bu bitki, sadece Malatya topraklarına özgü lokal bir tür olma özelliği taşıyor. Yetkililer, iklim şartlarına göre değişkenlik gösteren çiçeklenme döneminin 2026 yılı itibarıyla nisan ayı sonuna sarktığını bildiriyor.

Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında uygulanan idari para cezaları caydırıcılık hedefliyor

Bölgenin biyolojik mirasını korumak adına 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca çok sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, koruma altındaki Peşmen Navruzu’nu koparan, zarar veren veya izinsiz olarak yerinden söken kişilere 699 bin 245 TL tutarında idari para cezası uygulanıyor. Doğal dengenin bozulmasını engellemek amacıyla yürütülen bu hukuki süreç, biyokaçakçılık faaliyetlerine karşı en güçlü önlemlerden birini oluşturuyor.

Yüksek rakımlı bölgelerdeki doğal yaşamın korunması için vatandaşlara uyarılar yapılıyor

Bitkiyi görüntüleyen Hüseyin Gülfırat, bölgenin zorlu coğrafi yapısı ve soğuk iklimi nedeniyle bitkinin geç ortaya çıktığını ifade ederken, türün önemini sonradan kavradığını belirtiyor. DKMP Malatya Şube Müdürlüğü ekipleri ise bu narin çiçeklerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların doğada karşılaştıkları bu tür nadir bitkilere zarar vermeden sadece gözlem yapmaları, ekosistemin sürdürülebilirliği noktasında kritik rol oynuyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
