Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Koparmanın Cezası 700 Bin Lira

Dünya üzerinde yalnızca Malatya sınırları içerisinde yetişme alanı bulan ve nesli kritik seviyede tehlike altında yer alan Peşmen Navruzu, Yeşilyurt ilçesinin sarp bölgelerinde kaydedildi. Bin 400 rakımlı yüksek kesimlerde doğa yürüyüşü gerçekleştiren bir vatandaş tarafından tesadüfen fark edilen bu nadide tür, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem arz ediyor. Mevsim normallerine bağlı olarak kar örtüsünün çekilmesiyle birlikte yüzünü gösteren çiçek, bölgenin ekolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

