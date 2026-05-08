Amerikalılar, Türkiye'nin Saklı Antik Kentine Akın Ediyor: Gemiyle 10 Bin Kişi Geldi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 17:29

Aydın’ın turizmdeki lokomotifi Kuşadası kruvaziyer turizminde son yılların en yoğun günlerinden birine tanıklık etti. Ege Port Limanı, aynı gün içerisinde farklı bayraklara sahip dört dev yolcu gemisini ağırlayarak bölgedeki ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye taşıdı. Sabahın erken saatlerinde limana giriş yapan Marshall Adaları bayraklı “Seven Seas Grandeur”, Norveç bayraklı “Viking Sea”, Bermuda bayraklı “Sun Princess” ve Malta bayraklı “Celebrity Ascent” ilçede büyük bir heyecan uyandırdı. Dev gemilerin limana yanaşmasıyla birlikte terminalde yoğun bir insan trafiği gözlendi.

On binlerce yabancı turist bölgenin tarihi mekanlarına akın etti

Gemilerden iniş yapan ve büyük çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturduğu toplam 10 bin 800 turist, Kuşadası ve çevresine yayıldı. Ziyaretçilerin bir bölümü Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi noktaları ziyaret etmek amacıyla düzenlenen turlara katılım sağladı. İlçe merkezinde kalan turistler ise çarşı ve sahil şeridinde vakit geçirerek yerel ticarete önemli bir canlılık kazandırdı.

Yaz sezonunun gelişiyle birlikte gemi trafiğinde büyük bir artış bekleniyor

Nisan ayının sonunda gerçekleşen ve tek seferde 4 bin 600 yolcu getiren “Odyssey of the Seas” ziyaretinin ardından yaşanan bu yoğunluk, gelecek ayların habercisi kabul edildi. Yaz döneminin tam kapasiteyle başlamasıyla birlikte Kuşadası Limanı’na demir atacak dev gemi sayısının ve turist miktarının yeni rekorlara ulaşacağı tahmin edildi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
