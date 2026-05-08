Amerikalılar, Türkiye'nin Saklı Antik Kentine Akın Ediyor: Gemiyle 10 Bin Kişi Geldi

Gemilerden iniş yapan ve büyük çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturduğu toplam 10 bin 800 turist, Kuşadası ve çevresine yayıldı. Ziyaretçilerin bir bölümü Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi noktaları ziyaret etmek amacıyla düzenlenen turlara katılım sağladı. İlçe merkezinde kalan turistler ise çarşı ve sahil şeridinde vakit geçirerek yerel ticarete önemli bir canlılık kazandırdı.